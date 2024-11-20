В МФЦ Пермского края собирают новогодние подарки для детей из ЛНР

В многофункциональных центрах Пермского края открылись пункты по сбору гуманитарной помощи в рамках новогодней благотворительной акции «МФЦ помогает». В них жители Прикамья могут передать подарки для детей из Северодонецка.
«Очень важно, чтобы ни один ребенок не остался хотя бы без маленького подарка перед Новым годом. Если мы все вместе поможем детям, то и сами встретим праздник намного лучше, потому что будем знать, что сделали хорошее дело», — отметил в беседе с URA.RU руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов. Принести сладости, книги, раскраски, новые игрушки (кроме мягких) и настольные игры можно до 3 декабря включительно.
Северодонецк с 2022 года является для Пермского края подшефным городом. Ранее URA.RU рассказывало, что дети из ЛНР завершили летний отдых в Пермском крае.
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