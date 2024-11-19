19 ноября 2024

Bloomberg: Франция импортирует ямальский газ рекордными темпами

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод «Ямал СПГ» связывают долгосрочные контрактные обязательства с французской TotalEnergies SE.
Завод «Ямал СПГ» связывают долгосрочные контрактные обязательства с французской TotalEnergies SE. Фото:

Импорт сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ» в ЯНАО во Францию достиг рекордного уровня благодаря посредничеству немецкой государственной энергокомпании. В 2024 году страна получила из России больше СПГ, чем за любой полный год с начала поставок в 2018 году, сообщает Bloomberg.

«Импорт сжиженного природного газа во Францию из России достиг рекордного уровня, чему способствовали поставки от немецкой государственной энергетической компании», — сообщает издание. По данным источника, собранным в ходе отслеживания судов, в 2024 году Франция получила из России больше СПГ, чем за любой полный год с начала поставок в 2018 году. «В частности, резко возросли поставки в терминал Дюнкерк недалеко от границы с Бельгией», — пишет источник.

Как следует из данных отслеживания судов из России, в этом году Франция получила 5,34 млн т газа, тогда как в 2023 году — 3,37 млн т газа. Уточняется, что грузы поступают с завода «Ямал СПГ» в Арктике.

Ямальскую «дочку» ПАО «НОВАТЭК» связывают долгосрочные контракты с французской нефтегазовой компанией TotalEnergies SE. При этом Франция и ряд других государств-членов Европейского союза  призывают к более строгому отслеживанию импорта российского СПГ с намерением постепенно избавиться от поставок топлива из Москвы.

Ранее URA.RU сообщало, что ОАО «Ямал СПГ»» взыскивает убытки, которые последовали после отказа иностранных партнеров выполнять долгосрочные договоры в условиях санкций США. Так, по требованию дочерней компании ПАО «НОВАТЭК» Арбитражный суд ЯНАО наложил арест на имущество ООО «Бейкер Хьюз Рус Инфра» в размере 50 млн долларов. Кроме этого, по решению Международного Коммерческого Арбитражного суда дочернее предприятие «Сименс Энерджи» выплатит в пользу «Ямал СПГ» около 67 млн шведских крон. Споры с ямальской компанией продолжаются в кассационной инстанции.

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Импорт сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ» в ЯНАО во Францию достиг рекордного уровня благодаря посредничеству немецкой государственной энергокомпании. В 2024 году страна получила из России больше СПГ, чем за любой полный год с начала поставок в 2018 году, сообщает Bloomberg. «Импорт сжиженного природного газа во Францию из России достиг рекордного уровня, чему способствовали поставки от немецкой государственной энергетической компании», — сообщает издание. По данным источника, собранным в ходе отслеживания судов, в 2024 году Франция получила из России больше СПГ, чем за любой полный год с начала поставок в 2018 году. «В частности, резко возросли поставки в терминал Дюнкерк недалеко от границы с Бельгией», — пишет источник. Ямальскую «дочку» ПАО «НОВАТЭК» связывают долгосрочные контракты с французской нефтегазовой компанией TotalEnergies SE. При этом Франция и ряд других государств-членов Европейского союза  призывают к более строгому отслеживанию импорта российского СПГ с намерением постепенно избавиться от поставок топлива из Москвы. Ранее URA.RU сообщало, что ОАО «Ямал СПГ»» взыскивает убытки, которые последовали после отказа иностранных партнеров выполнять долгосрочные договоры в условиях санкций США. Так, по требованию дочерней компании ПАО «НОВАТЭК» Арбитражный суд ЯНАО наложил арест на имущество ООО «Бейкер Хьюз Рус Инфра» в размере 50 млн долларов. Кроме этого, по решению Международного Коммерческого Арбитражного суда дочернее предприятие «Сименс Энерджи» выплатит в пользу «Ямал СПГ» около 67 млн шведских крон. Споры с ямальской компанией продолжаются в кассационной инстанции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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