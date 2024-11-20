С начала ноября в Курской области было ликвидировано более 200 иностранных наемников ВСУ. Сейчас из зоны боевых действий пытаются эвакуировать оставшихся иностранных военных.
«Более 200 иностранных наемников ВСУ ликвидировано в Курской области с начала ноября. Остальных иностранцев сейчас пытаются экстренно эвакуировать из образующегося котла», — пишет telegram-канал Shot.
Иностранные наемники, заключившие контракты с министерством обороны Украины, терпят значительные потери в процессе попыток прорыва из окружения, созданного ВС РФ, и контратак, направленных на создание коридоров для эвакуации. За последние несколько недель было уничтожено до 210 наемников, среди которых — поляки, эстонцы, американцы, немцы и британцы.
ВСУ предприняли попытки усилить свои позиции в Курской области, направив туда резервы, включая тыловые железнодорожные войска из 756-го полка охраны ГССП. Однако, по информации источников, эти меры не принесли ожидаемого результата, и подразделения понесли значительные потери.
Ранее ВС РФ нанесли удар по командному пункту ВСУ, расположенному в подвале многоквартирного дома в Купянске Харьковской области. В результате обрушения здания под завалами остались около 20 украинских боевиков. Среди них также находились командиры одного из подразделений.
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