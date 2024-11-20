Многодетным свердловчанкам дали второй шанс даром получить квартиру или машину

Викторину «Опорный край» для многодетных свердловчанок продлили до 20 ноября

Многодетные матери могут получить «Москвич 3», студии или другие ценные подарки Фото: Илья Московец © URA.RU

Регистрацию на дополнительный этап викторины «Опорный край» для многодетных свердловчанок продлили. Женщины, имеющие не менее пяти детей и поощренные особым знаком отличия, могут зарегистрироваться до 20 ноября включительно, сообщили организаторы.

Чтобы стать участницей, нужно зайти на сайт «Опорного края» в раздел «Регистрация участниц дополнительного этапа», там ввести номер телефона, с которого весной отправлялось СМС с уникальным номером. Следом — дать согласие в графе «Я награждена знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть».

Среди ценных подарков — мотоциклы «Урал», автомобили «Москвич 3», студии в Екатеринбурге и смартфоны Xiaomi Redmi 13С. Всем участницам гарантирован сертификат в торговую сеть на 1000 рублей. Счастливиц определят случайным образом 24 ноября, церемония пройдет в ККТ «Космос», параллельно будет идти интернет-трансляция. Еще больше подробностей о мероприятии — в материале URA.RU.