Многодетным свердловчанкам дали второй шанс даром получить квартиру или машину

Викторину «Опорный край» для многодетных свердловчанок продлили до 20 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Показ «Москвича» для розыгрыша. Екатеринбург, руль автомобильный, москвич 6
Многодетные матери могут получить «Москвич 3», студии или другие ценные подарки Фото:

Регистрацию на дополнительный этап викторины «Опорный край» для многодетных свердловчанок продлили. Женщины, имеющие не менее пяти детей и поощренные особым знаком отличия, могут зарегистрироваться до 20 ноября включительно, сообщили организаторы.

Чтобы стать участницей, нужно зайти на сайт «Опорного края» в раздел «Регистрация участниц дополнительного этапа», там ввести номер телефона, с которого весной отправлялось СМС с уникальным номером. Следом — дать согласие в графе «Я награждена знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть».

Среди ценных подарков — мотоциклы «Урал», автомобили «Москвич 3», студии в Екатеринбурге и смартфоны Xiaomi Redmi 13С. Всем участницам гарантирован сертификат в торговую сеть на 1000 рублей. Счастливиц определят случайным образом 24 ноября, церемония пройдет в ККТ «Космос», параллельно будет идти интернет-трансляция. Еще больше подробностей о мероприятии — в материале URA.RU.

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Регистрацию на дополнительный этап викторины «Опорный край» для многодетных свердловчанок продлили. Женщины, имеющие не менее пяти детей и поощренные особым знаком отличия, могут зарегистрироваться до 20 ноября включительно, сообщили организаторы. Чтобы стать участницей, нужно зайти на сайт «Опорного края» в раздел «Регистрация участниц дополнительного этапа», там ввести номер телефона, с которого весной отправлялось СМС с уникальным номером. Следом — дать согласие в графе «Я награждена знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть». Среди ценных подарков — мотоциклы «Урал», автомобили «Москвич 3», студии в Екатеринбурге и смартфоны Xiaomi Redmi 13С. Всем участницам гарантирован сертификат в торговую сеть на 1000 рублей. Счастливиц определят случайным образом 24 ноября, церемония пройдет в ККТ «Космос», параллельно будет идти интернет-трансляция. Еще больше подробностей о мероприятии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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