Таксист заманивал подростков к себе в машину (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Арамиле (Свердловская область) многодетный таксист из Средней Азии домогался до несовершеннолетних пассажирок и заманивал подростков к себе в машину. Мужчину уже поймали активисты из «Русской общины», а глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Озабоченный приезжий таксист домогался до русских девочек-подростков. Его сальные и пошлые предложения терпели женщины-пассажиры всех возрастов. Мало того, завидев на обочине девочек-подростков, он останавливался и заманивал их к себе в машину, предлагая свидание», — передает telegram-канал «Русская община Екатеринбург».

Дружина поймала иностранца, который сразу же сознался и публично принес извинения. Как оказалось, он проживает в Арамиле вместе с семьей. У него есть трое детей.

Следователи СКР организовали проверку по факту 133 и 135 статей УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера и разврат). Возбудить уголовное дело Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко.