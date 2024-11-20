Под Екатеринбургом таксист-мигрант домогался до девочек, заведено уголовное дело. Видео

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Таксист заманивал подростков к себе в машину (архивное фото) Фото:

В Арамиле (Свердловская область) многодетный таксист из Средней Азии домогался до несовершеннолетних пассажирок и заманивал подростков к себе в машину. Мужчину уже поймали активисты из «Русской общины», а глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Озабоченный приезжий таксист домогался до русских девочек-подростков. Его сальные и пошлые предложения терпели женщины-пассажиры всех возрастов. Мало того, завидев на обочине девочек-подростков, он останавливался и заманивал их к себе в машину, предлагая свидание», — передает telegram-канал «Русская община Екатеринбург».

Дружина поймала иностранца, который сразу же сознался и публично принес извинения. Как оказалось, он проживает в Арамиле вместе с семьей. У него есть трое детей.

Следователи СКР организовали проверку по факту 133 и 135 статей УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера и разврат). Возбудить уголовное дело Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко.

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В Арамиле (Свердловская область) многодетный таксист из Средней Азии домогался до несовершеннолетних пассажирок и заманивал подростков к себе в машину. Мужчину уже поймали активисты из «Русской общины», а глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело, рассказали в пресс-службе ведомства. «Озабоченный приезжий таксист домогался до русских девочек-подростков. Его сальные и пошлые предложения терпели женщины-пассажиры всех возрастов. Мало того, завидев на обочине девочек-подростков, он останавливался и заманивал их к себе в машину, предлагая свидание», — передает telegram-канал «Русская община Екатеринбург». Дружина поймала иностранца, который сразу же сознался и публично принес извинения. Как оказалось, он проживает в Арамиле вместе с семьей. У него есть трое детей. Следователи СКР организовали проверку по факту 133 и 135 статей УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера и разврат). Возбудить уголовное дело Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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