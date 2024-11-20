В Челябинске гостей фестиваля накормят бесплатными пельменями

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Фестиваль пельменей пройдет в Челябинске 14 декабря
Фестиваль пельменей пройдет в Челябинске 14 декабря Фото:

В Челябинске 14 декабря пройдет фестиваль уральских пельменей с дегустацией изделий из теста и гуляньями. Как сообщили URA.RU в минсельхозе региона, праздник запланирован в парке Юрия Гагарина.

«Фольклорно-гастрономический фестиваль „Уральские пельмени на Николу зимнего“ пройдет 14 декабря на площадке парка имени Юрия Гагарина. Фестиваль предусматривает проведение ярмарки пельменей и фермерской продукции», — сообщили URA.RU в министерстве.

Согласно программе, на фестивале пройдет две ярмарки. На «Пельменных рядах» гостям предложат продегустировать уральское блюдо, там же можно приобрести замороженную продукции. На «Николиных рядах» разместятся фермеры и аграрии, а также точки общепита.

Для фермеров проведут конкурсы на мастерство в пельменном деле и лучшее оформление корнера. В номинации «Народный пельмень» победителя путем дегустации выберут гости. Ярмарка откроется в 10:00, а развлекательная программа начнется в 12:00.

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В Челябинске 14 декабря пройдет фестиваль уральских пельменей с дегустацией изделий из теста и гуляньями. Как сообщили URA.RU в минсельхозе региона, праздник запланирован в парке Юрия Гагарина. «Фольклорно-гастрономический фестиваль „Уральские пельмени на Николу зимнего“ пройдет 14 декабря на площадке парка имени Юрия Гагарина. Фестиваль предусматривает проведение ярмарки пельменей и фермерской продукции», — сообщили URA.RU в министерстве. Согласно программе, на фестивале пройдет две ярмарки. На «Пельменных рядах» гостям предложат продегустировать уральское блюдо, там же можно приобрести замороженную продукции. На «Николиных рядах» разместятся фермеры и аграрии, а также точки общепита. Для фермеров проведут конкурсы на мастерство в пельменном деле и лучшее оформление корнера. В номинации «Народный пельмень» победителя путем дегустации выберут гости. Ярмарка откроется в 10:00, а развлекательная программа начнется в 12:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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