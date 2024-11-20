В Челябинске гостей фестиваля накормят бесплатными пельменями

В Челябинске 14 декабря пройдет фестиваль уральских пельменей с дегустацией изделий из теста и гуляньями. Как сообщили URA.RU в минсельхозе региона, праздник запланирован в парке Юрия Гагарина.
«Фольклорно-гастрономический фестиваль „Уральские пельмени на Николу зимнего“ пройдет 14 декабря на площадке парка имени Юрия Гагарина. Фестиваль предусматривает проведение ярмарки пельменей и фермерской продукции», — сообщили URA.RU в министерстве.
Согласно программе, на фестивале пройдет две ярмарки. На «Пельменных рядах» гостям предложат продегустировать уральское блюдо, там же можно приобрести замороженную продукции. На «Николиных рядах» разместятся фермеры и аграрии, а также точки общепита.
Для фермеров проведут конкурсы на мастерство в пельменном деле и лучшее оформление корнера. В номинации «Народный пельмень» победителя путем дегустации выберут гости. Ярмарка откроется в 10:00, а развлекательная программа начнется в 12:00.
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