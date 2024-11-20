Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР

Путин и Туадера обсудили экономическое сотрудничество России и ЦАР
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Президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой двустороннее сотрудничество стран
Президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой двустороннее сотрудничество стран Фото:

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях. Проведен обмен мнениями по региональной проблематике с акцентом на противодействие террористической угрозе и обеспечение стабильности на всей территории Центральноафриканской Республики», — сказано в публикации.

Путин подтвердил готовность России содействовать ЦАР в укреплении безопасности, суверенитета и экономики страны. Президент ЦАР поблагодарил российскую сторону за разноплановую помощь. Путин и Туадера в завершение разговора договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

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Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. «Обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях. Проведен обмен мнениями по региональной проблематике с акцентом на противодействие террористической угрозе и обеспечение стабильности на всей территории Центральноафриканской Республики», — сказано в публикации. Путин подтвердил готовность России содействовать ЦАР в укреплении безопасности, суверенитета и экономики страны. Президент ЦАР поблагодарил российскую сторону за разноплановую помощь. Путин и Туадера в завершение разговора договорились о продолжении контактов на различных уровнях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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