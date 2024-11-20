Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях. Проведен обмен мнениями по региональной проблематике с акцентом на противодействие террористической угрозе и обеспечение стабильности на всей территории Центральноафриканской Республики», — сказано в публикации.
Путин подтвердил готовность России содействовать ЦАР в укреплении безопасности, суверенитета и экономики страны. Президент ЦАР поблагодарил российскую сторону за разноплановую помощь. Путин и Туадера в завершение разговора договорились о продолжении контактов на различных уровнях.
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