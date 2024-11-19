В Кургане стали меньше производить молока, но больше яиц

В Курганской области на 3,3% сократилось производство молока, но выросло количество яиц — на 1,7%. Также за год в регионе увеличилось производство птицы, поголовья коров, овец и коз. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.
«В январе—октябре 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство яиц увеличилось на 1,7%, скота и птицы на убой в живом весе — на 1,8%. Молока — уменьшилось на 3,3%», — говорится в статистических данных.
Больше всего за год выросло поголовье птиц — 12,5%. Также рост наблюдается среди овец и коз — 1,8%, среди коров — 1,1%. При этом уменьшилось поголовье крупного рогатого скота — на 0,2%, свиней — на 1,2%.
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