19 ноября 2024

В Кургане стали меньше производить молока, но больше яиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Производители молока снизили выпуск продукции
Производители молока снизили выпуск продукции Фото:

В Курганской области на 3,3% сократилось производство молока, но выросло количество яиц — на 1,7%. Также за год в регионе увеличилось производство птицы, поголовья коров, овец и коз. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата. 

«В январе—октябре 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство яиц увеличилось на 1,7%, скота и птицы на убой в живом весе — на 1,8%. Молока — уменьшилось на 3,3%», — говорится в статистических данных. 

Больше всего за год выросло поголовье птиц — 12,5%. Также рост наблюдается среди овец и коз — 1,8%, среди коров — 1,1%. При этом уменьшилось поголовье крупного рогатого скота — на 0,2%, свиней — на 1,2%. 

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В Курганской области на 3,3% сократилось производство молока, но выросло количество яиц — на 1,7%. Также за год в регионе увеличилось производство птицы, поголовья коров, овец и коз. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.  «В январе—октябре 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство яиц увеличилось на 1,7%, скота и птицы на убой в живом весе — на 1,8%. Молока — уменьшилось на 3,3%», — говорится в статистических данных.  Больше всего за год выросло поголовье птиц — 12,5%. Также рост наблюдается среди овец и коз — 1,8%, среди коров — 1,1%. При этом уменьшилось поголовье крупного рогатого скота — на 0,2%, свиней — на 1,2%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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