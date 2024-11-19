19 ноября 2024

Мэр Сургута назвал локации, где появятся теплые остановки. Карта

В Сургуте установят более 20 теплых остановок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сургуте появятся до конца года 24 теплых остановки
В Сургуте появятся до конца года 24 теплых остановки Фото:

В Сургуте (ХМАО) увеличат число теплых остановочных павильонов. До конца года в городе появятся еще 24 закрытые остановки, рассказал мэр Максим Слепов.

«Современные павильоны закрытого типа уже есть на 50 остановках. Для предотвращения промерзания стекол они оснащены инфракрасными обогревателями. До конца года увеличим их число до 74», — написал в своем telegram-канале Слепов.

Новые павильоны появятся на улице Островского возле травматологического центра, а также на остановке «Камертон». На улице Маяковского теплые конструкции поставят у политехнического колледжа и в 20а микрорайоне.

В городе уже установлены 50 закрытых остановок
В городе уже установлены 50 закрытых остановок
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) увеличат число теплых остановочных павильонов. До конца года в городе появятся еще 24 закрытые остановки, рассказал мэр Максим Слепов. «Современные павильоны закрытого типа уже есть на 50 остановках. Для предотвращения промерзания стекол они оснащены инфракрасными обогревателями. До конца года увеличим их число до 74», — написал в своем telegram-канале Слепов. Новые павильоны появятся на улице Островского возле травматологического центра, а также на остановке «Камертон». На улице Маяковского теплые конструкции поставят у политехнического колледжа и в 20а микрорайоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...