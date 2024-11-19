В Сургуте (ХМАО) увеличат число теплых остановочных павильонов. До конца года в городе появятся еще 24 закрытые остановки, рассказал мэр Максим Слепов.
«Современные павильоны закрытого типа уже есть на 50 остановках. Для предотвращения промерзания стекол они оснащены инфракрасными обогревателями. До конца года увеличим их число до 74», — написал в своем telegram-канале Слепов.
Новые павильоны появятся на улице Островского возле травматологического центра, а также на остановке «Камертон». На улице Маяковского теплые конструкции поставят у политехнического колледжа и в 20а микрорайоне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!