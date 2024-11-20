В историческом здании Тюмени откроется бар, посвященный Менделееву

В центре Тюмени, в хозяйственной постройке дома купца А.П. Карякина, откроется бар, посвященный химику Дмитрию Менделееву. Такое заведение уже есть в Тобольске. Как рассказали URA.RU в пресс-службе DV Group, бар начнет работу в декабре этого года.
«Бар рассчитан на 45 мест. Особое место в нем займет прямоугольная барная стойка, расположенная по центру: гости смогут расположиться за ней по периметру и наблюдать за работой барменов, а также слушать истории о достижениях Менделеева», — рассказали агентству в компании.
Акцент в коктейлях делается на сибирские ингредиенты. В меню также представят закуски из дичи и ягод и самолепные пирожки. В следующем году в областной столице планируют открыть еще один проект.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!