В историческом здании Тюмени откроется бар, посвященный Менделееву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бар откроется в декабре этого года
Бар откроется в декабре этого года Фото:

В центре Тюмени, в хозяйственной постройке дома купца А.П. Карякина, откроется бар, посвященный химику Дмитрию Менделееву. Такое заведение уже есть в Тобольске. Как рассказали URA.RU в пресс-службе DV Group, бар начнет работу в декабре этого года.

«Бар рассчитан на 45 мест. Особое место в нем займет прямоугольная барная стойка, расположенная по центру: гости смогут расположиться за ней по периметру и наблюдать за работой барменов, а также слушать истории о достижениях Менделеева», — рассказали агентству в компании.

Акцент в коктейлях делается на сибирские ингредиенты. В меню также представят закуски из дичи и ягод и самолепные пирожки. В следующем году в областной столице планируют открыть еще один проект.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Тюмени, в хозяйственной постройке дома купца А.П. Карякина, откроется бар, посвященный химику Дмитрию Менделееву. Такое заведение уже есть в Тобольске. Как рассказали URA.RU в пресс-службе DV Group, бар начнет работу в декабре этого года. «Бар рассчитан на 45 мест. Особое место в нем займет прямоугольная барная стойка, расположенная по центру: гости смогут расположиться за ней по периметру и наблюдать за работой барменов, а также слушать истории о достижениях Менделеева», — рассказали агентству в компании. Акцент в коктейлях делается на сибирские ингредиенты. В меню также представят закуски из дичи и ягод и самолепные пирожки. В следующем году в областной столице планируют открыть еще один проект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...