Театр «Балет Евгения Панфилова» уехал из Перми в Беларусь

Пермский театр «Балет Евгения Панфилова» выступит на фестивале IFMC
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Алексей Расторгуев покажет в Беларуси спектакль «Посмешище»
Алексей Расторгуев покажет в Беларуси спектакль «Посмешище» Фото:

Пермский театр «Балет Евгения Панфилова» отправился на гастроли в Беларусь. Там открылся международный фестиваль современной хореографии IFMC. Пермяки представят три спектакля «Ромео и Джульетта», «Река» и «Посмешище». Но главным событием станет совместный проект панфиловцев и Белорусского государственного молодежного театра.

«На закрытии фестиваля представим спектакль „Красота“. Это уникальная совместная работа нашего театра и Белорусского государственного молодежного театра. Сотрудничество обещает стать ярким событием фестивальной сцены», — говорится в соцсетях театра «Балет Евгения Панфилова». Позже этот спектакль покажут и в Перми.

Фестиваль IFMC пройдет в Беларуси с 20 по 24 ноября. Основным его событием станет международный конкурс. Программа фестиваля включает балетные спектакли, выступления театров танца, оригинальные выставки фото и живописи, практические мастер-классы, лекции о современном искусстве, открытые дискуссии и кинопоказы.

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Пермский театр «Балет Евгения Панфилова» отправился на гастроли в Беларусь. Там открылся международный фестиваль современной хореографии IFMC. Пермяки представят три спектакля «Ромео и Джульетта», «Река» и «Посмешище». Но главным событием станет совместный проект панфиловцев и Белорусского государственного молодежного театра. «На закрытии фестиваля представим спектакль „Красота“. Это уникальная совместная работа нашего театра и Белорусского государственного молодежного театра. Сотрудничество обещает стать ярким событием фестивальной сцены», — говорится в соцсетях театра «Балет Евгения Панфилова». Позже этот спектакль покажут и в Перми. Фестиваль IFMC пройдет в Беларуси с 20 по 24 ноября. Основным его событием станет международный конкурс. Программа фестиваля включает балетные спектакли, выступления театров танца, оригинальные выставки фото и живописи, практические мастер-классы, лекции о современном искусстве, открытые дискуссии и кинопоказы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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