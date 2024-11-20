Самолет «Уральских авиалиний» экстренно посадили из-за бойни на борту

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Самолет посадили в Улан-Удэ (архивное фото) Фото:

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно посадили в Улан-Удэ из-за буйного пассажира в военной форме, который устроил драку прямо на борту. Воздушное судно летело из Екатеринбурга в Читу. Информация об этом появилась в Telegram.

«Экипаж доложил об агрессивном пассажире на борту. Пассажир в военной форме устроил драку. Экипаж собственными силами справиться не смог. Принял решение о вынужденной посадке на запасной аэродром Улан-Удэ», — передает telegram-канал Aviaincident.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. На момент публикации ответ не поступил.

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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно посадили в Улан-Удэ из-за буйного пассажира в военной форме, который устроил драку прямо на борту. Воздушное судно летело из Екатеринбурга в Читу. Информация об этом появилась в Telegram. «Экипаж доложил об агрессивном пассажире на борту. Пассажир в военной форме устроил драку. Экипаж собственными силами справиться не смог. Принял решение о вынужденной посадке на запасной аэродром Улан-Удэ», — передает telegram-канал Aviaincident. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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