Самолет «Уральских авиалиний» экстренно посадили из-за бойни на борту

20 ноября 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Самолет посадили в Улан-Удэ (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самолет «Уральских авиалиний» экстренно посадили в Улан-Удэ из-за буйного пассажира в военной форме, который устроил драку прямо на борту. Воздушное судно летело из Екатеринбурга в Читу. Информация об этом появилась в Telegram. «Экипаж доложил об агрессивном пассажире на борту. Пассажир в военной форме устроил драку. Экипаж собственными силами справиться не смог. Принял решение о вынужденной посадке на запасной аэродром Улан-Удэ», — передает telegram-канал Aviaincident. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно посадили в Улан-Удэ из-за буйного пассажира в военной форме, который устроил драку прямо на борту. Воздушное судно летело из Екатеринбурга в Читу. Информация об этом появилась в Telegram. «Экипаж доложил об агрессивном пассажире на борту. Пассажир в военной форме устроил драку. Экипаж собственными силами справиться не смог. Принял решение о вынужденной посадке на запасной аэродром Улан-Удэ», — передает telegram-канал Aviaincident. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. На момент публикации ответ не поступил.