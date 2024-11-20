Mash: в популярных российских сосисках нашли компонент, вызывающий рак

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В некоторых сосисках в РФ обнаружили микробную трансглютаминазу, вызывающую рак
В некоторых сосисках в РФ обнаружили микробную трансглютаминазу, вызывающую рак Фото:

В России в некоторых сосисках был обнаружен опасный и запрещенный фермент — микробная трансглютаминаза. Он используется как мясной клей, может вызвать проблемы с кишечником и привести к развитию онкологических заболеваний.

«В отечественных сосисках нашли опасный для здоровья и запрещенный фермент — микробную трансглютаминазу. Это мясной клей для сырья, который в перспективе подарит вам проблемы с иммунитетом и кишечником», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что также этот компонент может повысить риск развития онкологии. 

Так, микробную трансглютаминазу обнаружили в сосисках «Знать», «Колбасы от Макарова», «Мясная коллекция МК» от ООО «Крестьянское хозяйство Макарова И. М.», распложенного в Пензенской области; в сосисках «Стародворье», «Вязанка», «Баварушка» и «Ядрена копоть», производимых ЗАО «Стародворские колбасы» во Владимирской области. А также в сосисках для детей, которые производит псковское ОАО «Великолукский мясокомбинат». 

Пробы были взяты в торговых точках Мордовии. Этот же фермент обнаружен в твороге «Алтайская буренка», поставляемом в некоторые кафе и школы. Россельхознадзор также выявил наличие поддельного растительного жира в некоторых сортах плавленых сыров «7 утра» и молоке Саратовского молочного комбината. В ответ на эти нарушения ведомство усилило лабораторный контроль над продукцией.

Однако ранее сообщалось, что в РФ уже начали первые клинические испытания препарата «Утжефра». Он предназначен для лечения рака крови, сообщила руководитель отдела клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава России главный исследователь Ольга Алешина. 

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В России в некоторых сосисках был обнаружен опасный и запрещенный фермент — микробная трансглютаминаза. Он используется как мясной клей, может вызвать проблемы с кишечником и привести к развитию онкологических заболеваний. «В отечественных сосисках нашли опасный для здоровья и запрещенный фермент — микробную трансглютаминазу. Это мясной клей для сырья, который в перспективе подарит вам проблемы с иммунитетом и кишечником», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что также этот компонент может повысить риск развития онкологии.  Так, микробную трансглютаминазу обнаружили в сосисках «Знать», «Колбасы от Макарова», «Мясная коллекция МК» от ООО «Крестьянское хозяйство Макарова И. М.», распложенного в Пензенской области; в сосисках «Стародворье», «Вязанка», «Баварушка» и «Ядрена копоть», производимых ЗАО «Стародворские колбасы» во Владимирской области. А также в сосисках для детей, которые производит псковское ОАО «Великолукский мясокомбинат».  Пробы были взяты в торговых точках Мордовии. Этот же фермент обнаружен в твороге «Алтайская буренка», поставляемом в некоторые кафе и школы. Россельхознадзор также выявил наличие поддельного растительного жира в некоторых сортах плавленых сыров «7 утра» и молоке Саратовского молочного комбината. В ответ на эти нарушения ведомство усилило лабораторный контроль над продукцией. Однако ранее сообщалось, что в РФ уже начали первые клинические испытания препарата «Утжефра». Он предназначен для лечения рака крови, сообщила руководитель отдела клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава России главный исследователь Ольга Алешина. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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