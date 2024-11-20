Mash: в популярных российских сосисках нашли компонент, вызывающий рак

В России в некоторых сосисках был обнаружен опасный и запрещенный фермент — микробная трансглютаминаза. Он используется как мясной клей, может вызвать проблемы с кишечником и привести к развитию онкологических заболеваний.
«В отечественных сосисках нашли опасный для здоровья и запрещенный фермент — микробную трансглютаминазу. Это мясной клей для сырья, который в перспективе подарит вам проблемы с иммунитетом и кишечником», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что также этот компонент может повысить риск развития онкологии.
Так, микробную трансглютаминазу обнаружили в сосисках «Знать», «Колбасы от Макарова», «Мясная коллекция МК» от ООО «Крестьянское хозяйство Макарова И. М.», распложенного в Пензенской области; в сосисках «Стародворье», «Вязанка», «Баварушка» и «Ядрена копоть», производимых ЗАО «Стародворские колбасы» во Владимирской области. А также в сосисках для детей, которые производит псковское ОАО «Великолукский мясокомбинат».
Пробы были взяты в торговых точках Мордовии. Этот же фермент обнаружен в твороге «Алтайская буренка», поставляемом в некоторые кафе и школы. Россельхознадзор также выявил наличие поддельного растительного жира в некоторых сортах плавленых сыров «7 утра» и молоке Саратовского молочного комбината. В ответ на эти нарушения ведомство усилило лабораторный контроль над продукцией.
Однако ранее сообщалось, что в РФ уже начали первые клинические испытания препарата «Утжефра». Он предназначен для лечения рака крови, сообщила руководитель отдела клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава России главный исследователь Ольга Алешина.
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