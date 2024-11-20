Куйвашев раздал последние награды за переизбрание Путина и помог бедовому мэру

В руководстве свердловской «Единой России» произошли перестановки

20 ноября 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев провел конференцию «Единой России» Фото: Размик Закарян © URA.RU В президиуме политсовета свердловской «Единой России» обновление: помимо мэра Березовского Евгения Писцова, чье назначение ранее анонсировало URA.RU, туда вошел глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов. Их фамилии озвучил губернатор Евгений Куйвашев на партийной конференции вечером 20 ноября. Также он раздал награды подчиненным за успешную работу на мартовских выборах президента, где победил Владимир Путин. Писцов, который сейчас пытается избраться на новый срок и остро нуждается в поддержке сверху, сменит в президиуме сенатора Виктора Шептия, Герасимов — успешного мэра Сысерти Дмитрия Нисковских. «Во-первых, Каменск-Уральский — крупный город, во-вторых, показал один из лучших результатов на недавних выборах президента. Также здесь много первичных отделений партии», — объяснил логику назначения Герасимова источник, близкий к президиуму. В Каменске-Уральском явка на выборах составила 76,13% при общеобластном показателе в 71%. И Каменск-Уральский, и Березовский входят в состав Южного управленческого округа, который возглавляет Владимир Шауракс. За избрание Герасимова и Писцова в состав президиума проголосовал 171 человек, против — трое. На конференции Куйвашев также наградил за успешную работу на выборах главу департамента внутренней политики Наталью Гурченок, для которой президентская кампания была первым большим вызовом. А также глав Верхней Туры Ивана Веснина и Верхотурья Алексея Лиханова (сейчас является председателем думы и возглавляет местное отделение ЕР) — за кампании по выборам депутатов в местные думы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В президиуме политсовета свердловской «Единой России» обновление: помимо мэра Березовского Евгения Писцова, чье назначение ранее анонсировало URA.RU, туда вошел глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов. Их фамилии озвучил губернатор Евгений Куйвашев на партийной конференции вечером 20 ноября. Также он раздал награды подчиненным за успешную работу на мартовских выборах президента, где победил Владимир Путин. Писцов, который сейчас пытается избраться на новый срок и остро нуждается в поддержке сверху, сменит в президиуме сенатора Виктора Шептия, Герасимов — успешного мэра Сысерти Дмитрия Нисковских. «Во-первых, Каменск-Уральский — крупный город, во-вторых, показал один из лучших результатов на недавних выборах президента. Также здесь много первичных отделений партии», — объяснил логику назначения Герасимова источник, близкий к президиуму. В Каменске-Уральском явка на выборах составила 76,13% при общеобластном показателе в 71%. И Каменск-Уральский, и Березовский входят в состав Южного управленческого округа, который возглавляет Владимир Шауракс. За избрание Герасимова и Писцова в состав президиума проголосовал 171 человек, против — трое. На конференции Куйвашев также наградил за успешную работу на выборах главу департамента внутренней политики Наталью Гурченок, для которой президентская кампания была первым большим вызовом. А также глав Верхней Туры Ивана Веснина и Верхотурья Алексея Лиханова (сейчас является председателем думы и возглавляет местное отделение ЕР) — за кампании по выборам депутатов в местные думы.