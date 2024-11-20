Такер Карлсон заявил об угрозе США из-за решения Байдена по ATACMS

Разрешение президента США Джо Байдена для Украины на удары по российской территории ракетами ATACMS приведет к гибели американцев. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон.
«Президент — „хромая утка“ [Байден] только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми», — заявил Карлсон в своем аккаунте в соцсети Х. Таким образом он прокомментировал разрешение Байдена на удары дальнобойным оружием по России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила от Джо Байдена разрешение на удары оружием большой дальности по России. По его словам, теперь у ВСУ есть ракеты ATACMS и они будут использоваться для снижения военного потенциала РФ, пишет Pravda.Ru.
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