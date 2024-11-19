О мировой войне и помощи Украине: заявление США после первых ударов по РФ американскими ракетами

CNN: США подтвердили удары Украины ATACMS по Брянской области

20 ноября 2024 в 03:43 Размер текста - 17 +

В Пентагоне оценили вероятность мировой войны из-за эскалации на Украине Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ США сделали первые заявления после информации об ударах по РФ американскими дальнобойными ракетами ATACMS. По данным Пентагона, эскалация украинского конфликта не предвещает начала мировой войны. При этом Вашингтон планирует и дальше помогать Украине. Подробнее о заявлениях Белого дома, Пентагона и Госдепа — в материале URA.RU. Первые атаки ракетами ATACMS по России ВСУ впервые атаковали РФ американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Под удар попала Брянская область. Фрагмент одной из ракет попал на территорию военного предприятия. Атаки американскими ракетами последовали после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине бить вглубь РФ. О решении Байдена накануне сообщал глава внешней политики и безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель. В Пентагоне оценили вероятность мировой войны из-за эскалации на Украине Усиление напряженности в зоне украинского конфликта не предвещает начало третьей мировой войны. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх «В Пентагоне считают, что эскалация украинского конфликта не приведет к новой мировой войне. Так оценивают ситуацию в здании военного ведомства», — передает ТАСС слова Сингх. Это высказывание было сделано в ответ на вопросы журналистов, возникшие после одобрения Соединенными Штатами использования Украиной американских ракет для операций вглубь российской территории. Сингх подчеркнула, что Пентагон продолжает активно отслеживать развитие конфликта, чтобы своевременно реагировать на любые изменения в его динамике. США не меняют расстановку ядерных сил после обновления доктрины РФ США не видят необходимости менять расстановку своих ядерных сил несмотря на изменения в ядерной политике России. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, подчеркнув стабильность американской ядерной политики. «Мы не видим никаких причин для изменения наших ядерных сил», — сказал Миллер на регулярном брифинге для журналистов. Он также указал, что США не планируют реагировать на обновление ядерной доктрины РФ, что свидетельствует о стремлении Вашингтона к поддержанию стабильности в международных отношениях. США продолжит помогать Украине Разведданные для Украины США продолжат предоставлять Украине разведывательные данные для улучшения ее позиций на поле боя в конфликте с Россией. Об этом сообщил официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер. «Делились ли мы данными разведки с Украиной, ожидая, что это улучшит ее положение на поле боя? Да, и мы продолжим это делать», — цитирует Миллера агентство РИА Новости. Миллер также отказался давать комментарии по поводу использования ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS и воздержался от заявлений о возможном вмешательстве Вашингтона в конфликт. 100 млн долларов на обслуживание техники Госдеп дал зеленый свет на обслуживание военной техники и систем, которые были переданы Украине и используются в текущем конфликте с Россией. Общая стоимость заказа на обслуживание составляет 100 миллионов долларов, сообщает Пентагон. «Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Украины общего заказа на обслуживание поставленных армией США систем и сопутствующего оборудования. Оценочная стоимость — 100 миллионов долларов», — цитирует сообщение Пентагона РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США сделали первые заявления после информации об ударах по РФ американскими дальнобойными ракетами ATACMS. По данным Пентагона, эскалация украинского конфликта не предвещает начала мировой войны. При этом Вашингтон планирует и дальше помогать Украине. Подробнее о заявлениях Белого дома, Пентагона и Госдепа — в материале URA.RU. ВСУ впервые атаковали РФ американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Под удар попала Брянская область. Фрагмент одной из ракет попал на территорию военного предприятия. Атаки американскими ракетами последовали после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине бить вглубь РФ. О решении Байдена накануне сообщал глава внешней политики и безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель. Усиление напряженности в зоне украинского конфликта не предвещает начало третьей мировой войны. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх «В Пентагоне считают, что эскалация украинского конфликта не приведет к новой мировой войне. Так оценивают ситуацию в здании военного ведомства», — передает ТАСС слова Сингх. Это высказывание было сделано в ответ на вопросы журналистов, возникшие после одобрения Соединенными Штатами использования Украиной американских ракет для операций вглубь российской территории. Сингх подчеркнула, что Пентагон продолжает активно отслеживать развитие конфликта, чтобы своевременно реагировать на любые изменения в его динамике. США не видят необходимости менять расстановку своих ядерных сил несмотря на изменения в ядерной политике России. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, подчеркнув стабильность американской ядерной политики. «Мы не видим никаких причин для изменения наших ядерных сил», — сказал Миллер на регулярном брифинге для журналистов. Он также указал, что США не планируют реагировать на обновление ядерной доктрины РФ, что свидетельствует о стремлении Вашингтона к поддержанию стабильности в международных отношениях. Разведданные для Украины США продолжат предоставлять Украине разведывательные данные для улучшения ее позиций на поле боя в конфликте с Россией. Об этом сообщил официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер. «Делились ли мы данными разведки с Украиной, ожидая, что это улучшит ее положение на поле боя? Да, и мы продолжим это делать», — цитирует Миллера агентство РИА Новости. Миллер также отказался давать комментарии по поводу использования ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS и воздержался от заявлений о возможном вмешательстве Вашингтона в конфликт. 100 млн долларов на обслуживание техники Госдеп дал зеленый свет на обслуживание военной техники и систем, которые были переданы Украине и используются в текущем конфликте с Россией. Общая стоимость заказа на обслуживание составляет 100 миллионов долларов, сообщает Пентагон. «Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Украины общего заказа на обслуживание поставленных армией США систем и сопутствующего оборудования. Оценочная стоимость — 100 миллионов долларов», — цитирует сообщение Пентагона РИА Новости.