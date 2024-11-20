Тюменскую сферу такси ждет небывалый отток водителей

Водители такси в Тюменской области начнут массово увольняться, если их будут штрафовать за отсутствие лицензий на работу и полисов страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков. По его словам, на этом фоне цены на услуги такси в регионе могут вырасти в несколько раз.
«Ожидается, что таксистов начнут штрафовать за отсутствие лицензий и полисов ОСГОП уже после Нового года. Но, насколько мне известно, большая часть водителей все равно не собираются оформлять документы: им проще „уволиться“ и найти какую-то другую работу. На этом фоне отрасль городских пассажироперевозок могут покинуть до 20% — 25% людей, которые сейчас таксуют на временной основе. Иными словами, подрабатывают», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что это неминуемо приведет к росту цен на услуги такси в Тюменской области. «Это может привести к тому, что у тех же агрегаторов из-за нехватки водителей будут постоянно действовать повышенные коэффициенты на поездки. Так что и цены будут соответствующие: выше в два-три раза, чем сейчас», — отметил инсайдер URA.RU.
В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области большинство таксистов проигнорировали новое требование о страховании гражданской ответственности перевозчика. Заявления на оформление полиса подали всего 10% перевозчиков, которые работают на территории региона.
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