20 ноября 2024

«Новые люди» решили создать антипремию после высказываний депутата Ильтякова

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Якушев в Штабе общественной поддержки. Курган , ильтяков александр
В партии предложили создать антипремию после высказываний Александра Ильтякова Фото:

Партия «Новые люди» решила учредить антипремию для «самых активных борцов за демографию» после высказываний депутата Госдумы РФ от Курганской области Александра Ильтякова про «рожалку» и аборты. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Депутат искренне не понимает, почему эти слова оскорбляют женщин, продолжает гнуть свою линию, не стесняясь в выражениях. <…> В последнее время таких инициатив и заявлений стало слишком много, поэтому мы решили создать специальную антипремию для самых активных „борцов“ за демографию», — сообщили в группе партии в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Ильтяков выступил против абортов и призвал женщин рожать, «пока работает рожалка». Позже депутат заявил, что отложившие рождение детей «поживут в гробу», а женщины, которые принимают решение сделать аборт, «подменяют Бога». Депутат партии «Новые люди» Ксения Горячева обратилась в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть высказывания Александра Ильтякова.

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Партия «Новые люди» решила учредить антипремию для «самых активных борцов за демографию» после высказываний депутата Госдумы РФ от Курганской области Александра Ильтякова про «рожалку» и аборты. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Депутат искренне не понимает, почему эти слова оскорбляют женщин, продолжает гнуть свою линию, не стесняясь в выражениях. <…> В последнее время таких инициатив и заявлений стало слишком много, поэтому мы решили создать специальную антипремию для самых активных „борцов“ за демографию», — сообщили в группе партии в соцсети «ВКонтакте». Ранее Ильтяков выступил против абортов и призвал женщин рожать, «пока работает рожалка». Позже депутат заявил, что отложившие рождение детей «поживут в гробу», а женщины, которые принимают решение сделать аборт, «подменяют Бога». Депутат партии «Новые люди» Ксения Горячева обратилась в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть высказывания Александра Ильтякова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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