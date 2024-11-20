«Новые люди» решили создать антипремию после высказываний депутата Ильтякова

Партия «Новые люди» решила учредить антипремию для «самых активных борцов за демографию» после высказываний депутата Госдумы РФ от Курганской области Александра Ильтякова про «рожалку» и аборты. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«Депутат искренне не понимает, почему эти слова оскорбляют женщин, продолжает гнуть свою линию, не стесняясь в выражениях. <…> В последнее время таких инициатив и заявлений стало слишком много, поэтому мы решили создать специальную антипремию для самых активных „борцов“ за демографию», — сообщили в группе партии в соцсети «ВКонтакте».
Ранее Ильтяков выступил против абортов и призвал женщин рожать, «пока работает рожалка». Позже депутат заявил, что отложившие рождение детей «поживут в гробу», а женщины, которые принимают решение сделать аборт, «подменяют Бога». Депутат партии «Новые люди» Ксения Горячева обратилась в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть высказывания Александра Ильтякова.
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Партия «Новые люди» решила учредить антипремию для «самых активных борцов за демографию» после высказываний депутата Госдумы РФ от Курганской области Александра Ильтякова про «рожалку» и аборты. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Депутат искренне не понимает, почему эти слова оскорбляют женщин, продолжает гнуть свою линию, не стесняясь в выражениях. <…> В последнее время таких инициатив и заявлений стало слишком много, поэтому мы решили создать специальную антипремию для самых активных „борцов“ за демографию», — сообщили в группе партии в соцсети «ВКонтакте». Ранее Ильтяков выступил против абортов и призвал женщин рожать, «пока работает рожалка». Позже депутат заявил, что отложившие рождение детей «поживут в гробу», а женщины, которые принимают решение сделать аборт, «подменяют Бога». Депутат партии «Новые люди» Ксения Горячева обратилась в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть высказывания Александра Ильтякова.