«Новые люди» решили создать антипремию после высказываний депутата Ильтякова

21 ноября 2024 в 00:08 Размер текста - 17 +

В партии предложили создать антипремию после высказываний Александра Ильтякова Фото: Илья Московец © URA.RU Партия «Новые люди» решила учредить антипремию для «самых активных борцов за демографию» после высказываний депутата Госдумы РФ от Курганской области Александра Ильтякова про «рожалку» и аборты. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Депутат искренне не понимает, почему эти слова оскорбляют женщин, продолжает гнуть свою линию, не стесняясь в выражениях. <…> В последнее время таких инициатив и заявлений стало слишком много, поэтому мы решили создать специальную антипремию для самых активных „борцов“ за демографию», — сообщили в группе партии в соцсети «ВКонтакте». Ранее Ильтяков выступил против абортов и призвал женщин рожать, «пока работает рожалка». Позже депутат заявил, что отложившие рождение детей «поживут в гробу», а женщины, которые принимают решение сделать аборт, «подменяют Бога». Депутат партии «Новые люди» Ксения Горячева обратилась в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть высказывания Александра Ильтякова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Партия «Новые люди» решила учредить антипремию для «самых активных борцов за демографию» после высказываний депутата Госдумы РФ от Курганской области Александра Ильтякова про «рожалку» и аборты. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Депутат искренне не понимает, почему эти слова оскорбляют женщин, продолжает гнуть свою линию, не стесняясь в выражениях. <…> В последнее время таких инициатив и заявлений стало слишком много, поэтому мы решили создать специальную антипремию для самых активных „борцов“ за демографию», — сообщили в группе партии в соцсети «ВКонтакте». Ранее Ильтяков выступил против абортов и призвал женщин рожать, «пока работает рожалка». Позже депутат заявил, что отложившие рождение детей «поживут в гробу», а женщины, которые принимают решение сделать аборт, «подменяют Бога». Депутат партии «Новые люди» Ксения Горячева обратилась в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть высказывания Александра Ильтякова.