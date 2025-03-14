Курганский автоблогер раскрыл, как выбрать авто до 500 тысяч рублей и не пожалеть о покупке

Не у всех курганцев есть возможность купить новый автомобиль. Однако для многих жителей региона машина является необходимостью, чтобы ездить на работу, возить детей в садик или родственников по больницам. Зачастую людей мало беспокоит престижность авто — им важно доехать без проблем из пункта А в пункт Б. Также горожан волнует цена обслуживания средства передвижения и удобство его ремонта. О том, как выбрать доступный автомобиль до 500 тысяч рублей на вторичном рынке, чтобы не пожалеть о покупке — рассказал автоблогер из Кургана Роман Ефремов.
«Покупая недорогую машину важно проверить ее юридическую чистоту, чтобы не было запретов на регистрацию и штрафов. Надо внимательно осмотреть авто на предмет коррозии кузова, проверить работу двигателя, коробки передач. Если вариант подходящий — можно покупать», — сообщил Ефремов.
Советы автоблогера при покупке авто:
- Воспользоваться сервисами по проверке автомобиля на юридическую чистоту;
- Провести осмотр кузова, чтобы найти видимые дефекты, коррозию. Особое внимание обратить на днище, арки, пороги;
- В салоне смотрим элементы управления, руль, педали, кнопки! Все должно выглядеть соответственно пробегу авто;
- Внимательно осматриваем подкапотное пространство, так как авто может быть восстановлено после аварии. Проверяем целостность лонжеронов, усилителей. Такую же процедуру проводим с багажником, обязательно проверяем VIN-код авто, он должен быть читаемым;
- Запускаем двигатель желательно на холодную, проверяем его работоспособность. Автомобиль должен работать ровно, не дымить, не греметь. Осматриваем его на подтеки масла, охлаждающей жидкости;
- Проверяем ходовую часть машины, просим продавца прокатить, желательно по плохой дороге, там все и будет ясно в каком состоянии ходовая. Обращаем внимание, как работает коробка передач;
Если после всех процедур проверки вы оценили недостатки, возраст авто и оно оказалось лучшим из всех вариантов по цене и качеству, то можно покупать, пояснил автоблогер. Он добавил, что курганцы покупают ВАЗ, Lada-Kalina, Lada-Granta на вторичном рынке и годами ездят на них, экономя деньги на доступном ремонте.
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