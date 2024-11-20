Челябинского топ-менеджера жестоко убили в Кузбассе

21 ноября 2024 в 00:22 Размер текста - 17 +

Подозреваемые в убийстве бизнесмена Пермякова уже задержаны Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Кузбассе киллеры жестоко убили бизнесмена и директора АО «Лискимонтажконструкция» родом из Челябинской области Максима Пермякова. Пресс-служба кузбасского СКР заявила о задержании двух жителей Воронежской области, причастных к убийству. «Тело 43-х летнего мужчины было обнаружено 18 ноября 2024 года около 22:00 часов на автодороге „Кемерово-Новосибирск“. У мужчины были травмы, свидетельствующие о криминальном характере смерти. Рядом на обочине был автомобиль, которым управлял погибший. Установлена причастность к смерти мужчины двух жителей города Лиски Воронежской области», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области — Кузбассу. Официальную версию причины убийства правоохранители не сообщают. По данным местных telegram-каналов, киллеров мог подослать якобы бывший муж женщины, с которой Пермяков недавно переехал в Кузбасс, пишет сайт «ngs42.ру». «Дирекция АО „Лискимонтажконструкция“ с прискорбием сообщает о трагической гибели бывшего исполнительного директора нашего предприятия — Пермякова Максима Владимировича. Траурные мероприятия и похороны состоятся на его родине в Еманжелинске Челябинской области. У Максима Владимировича в Челябинске осталась семья — супруга и трое детей», — говорится на официальной странице АО «Лискимонтажконструкция» в социальной сети в «ВКонтакте». В СУ СКР отмечают, что в квартирах и автомобилях подозреваемых были обнаружены предметы со следами преступлений. В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кузбассе киллеры жестоко убили бизнесмена и директора АО «Лискимонтажконструкция» родом из Челябинской области Максима Пермякова. Пресс-служба кузбасского СКР заявила о задержании двух жителей Воронежской области, причастных к убийству. «Тело 43-х летнего мужчины было обнаружено 18 ноября 2024 года около 22:00 часов на автодороге „Кемерово-Новосибирск“. У мужчины были травмы, свидетельствующие о криминальном характере смерти. Рядом на обочине был автомобиль, которым управлял погибший. Установлена причастность к смерти мужчины двух жителей города Лиски Воронежской области», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области — Кузбассу. Официальную версию причины убийства правоохранители не сообщают. По данным местных telegram-каналов, киллеров мог подослать якобы бывший муж женщины, с которой Пермяков недавно переехал в Кузбасс, пишет сайт «ngs42.ру». «Дирекция АО „Лискимонтажконструкция“ с прискорбием сообщает о трагической гибели бывшего исполнительного директора нашего предприятия — Пермякова Максима Владимировича. Траурные мероприятия и похороны состоятся на его родине в Еманжелинске Челябинской области. У Максима Владимировича в Челябинске осталась семья — супруга и трое детей», — говорится на официальной странице АО «Лискимонтажконструкция» в социальной сети в «ВКонтакте». В СУ СКР отмечают, что в квартирах и автомобилях подозреваемых были обнаружены предметы со следами преступлений. В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).