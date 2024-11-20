НАТО планирует напасть на Беларусь по плану вторжения ВСУ под Курск: какие территории под угрозой

ОНТ: Запад планировал проникновение в Белоруссию через юго-западные регионы

21 ноября 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

Запад хочет в Белоруссии применить тактику, обкатанную ВСУ в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Польские спецслужбы занялись подготовкой иностранных боевиков для нападения на территорию Белоруссии, сообщает белорусский канал ОНТ. Они собираются использовать тактику ВСУ, применяемую в Брянской и Курской областях. Четыре территории для захвата уже названы, среди них — Кобринский район и направление Полесья. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU. Западные кураторы хотят захватить четыре участка на юго-западе Белоруссии Белорусский государственный телеканал ОНТ сообщает о планах оппозиции и западных кураторов по захвату территории Белоруссии с привлечением вооруженных групп из Польши, Литвы и Украины. По данным телеканала, первоначальной целью являются четыре участка на юго-западе республики, передает RT. В ходе расследования, которое будет представлено в фильме «Бесы: как хотят захватить Беларусь», ОНТ раскрыл подробности предполагаемого вторжения: «Активная фаза — по отмашке в один момент границу пересекают бойцы БДК („Белорусский добровольческий корпус“, участвующий в конфликте на Украине на стороне ВСУ — ред.), других формирований и „хоругви“ из Польши и Литвы. Четыре территории для захвата уже определены. Это выступ на самом юго-западе, как раз на стыке границ Беларуси, Польши и Украины», — говорится в расследовании телеканала. Конкретные территории, указанные в плане захвата, включают Кобринский район и направление Полесья. В дополнение к этим сведениям, ОНТ утверждает, что одновременно с внешним вторжением активизируются и внутренние группы оппозиции, что может указывать на координированные действия по дестабилизации ситуации в стране. На Белоруссию готовятся напасть местные националисты и иностранные наемники Польские спецслужбы помогают готовить боевиков из числа белорусской оппозиции, которые планируют нападение на территорию Белоруссии. Об этом сообщает Белорусский государственный телеканал ОНТ. «Польские спецслужбы помогают готовить боевиков для территории Беларуси. Там активно создают боевые отряды. Только делают они это тихо и скрытно, ведь это категорически противоречит всем международным нормам», — передает ОНТ. Уточняется, что в Польше отрядами занимается группировка, признанная Минском экстремистской. По информации телеканала, базы и тренировочные лагеря созданы во Вроцлаве, Варшаве, Белостоке, Гданьске, Лодзе, Кракове и Познани. Запад хочет применить тактику, обкатанную ВСУ в России Телеканал ОНТ в Белоруссии обнародовал расследование, в котором заявляется, что оппозиция страны собирается использовать тактику ВСУ, применяемую в Брянской и Курской областях, для захвата территории по западному плану. По данным журналистов, данный метод включает в себя действия диверсионно-разведывательных групп. «Их методы уже обкатаны в Брянской и Курской областях, вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область проходили по принципу „ударил, убежал“. Такую же тактику хотят применять и в Белоруссии, сколько погибнет мирного населения, а никто считать не будет», — говорится в расследовании белорусского телеканала. Дополнительно отмечается, что такие действия могут привести к значительным жертвам среди мирного населения и усилению напряженности в регионе. Использование подобных методов вызывает серьезную тревогу среди экспертов по безопасности и международных наблюдателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Польские спецслужбы занялись подготовкой иностранных боевиков для нападения на территорию Белоруссии, сообщает белорусский канал ОНТ. Они собираются использовать тактику ВСУ, применяемую в Брянской и Курской областях. Четыре территории для захвата уже названы, среди них — Кобринский район и направление Полесья. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU. Белорусский государственный телеканал ОНТ сообщает о планах оппозиции и западных кураторов по захвату территории Белоруссии с привлечением вооруженных групп из Польши, Литвы и Украины. По данным телеканала, первоначальной целью являются четыре участка на юго-западе республики, передает RT. В ходе расследования, которое будет представлено в фильме «Бесы: как хотят захватить Беларусь», ОНТ раскрыл подробности предполагаемого вторжения: «Активная фаза — по отмашке в один момент границу пересекают бойцы БДК („Белорусский добровольческий корпус“, участвующий в конфликте на Украине на стороне ВСУ — ред.), других формирований и „хоругви“ из Польши и Литвы. Четыре территории для захвата уже определены. Это выступ на самом юго-западе, как раз на стыке границ Беларуси, Польши и Украины», — говорится в расследовании телеканала. Конкретные территории, указанные в плане захвата, включают Кобринский район и направление Полесья. В дополнение к этим сведениям, ОНТ утверждает, что одновременно с внешним вторжением активизируются и внутренние группы оппозиции, что может указывать на координированные действия по дестабилизации ситуации в стране. Польские спецслужбы помогают готовить боевиков из числа белорусской оппозиции, которые планируют нападение на территорию Белоруссии. Об этом сообщает Белорусский государственный телеканал ОНТ. «Польские спецслужбы помогают готовить боевиков для территории Беларуси. Там активно создают боевые отряды. Только делают они это тихо и скрытно, ведь это категорически противоречит всем международным нормам», — передает ОНТ. Уточняется, что в Польше отрядами занимается группировка, признанная Минском экстремистской. По информации телеканала, базы и тренировочные лагеря созданы во Вроцлаве, Варшаве, Белостоке, Гданьске, Лодзе, Кракове и Познани. Телеканал ОНТ в Белоруссии обнародовал расследование, в котором заявляется, что оппозиция страны собирается использовать тактику ВСУ, применяемую в Брянской и Курской областях, для захвата территории по западному плану. По данным журналистов, данный метод включает в себя действия диверсионно-разведывательных групп. «Их методы уже обкатаны в Брянской и Курской областях, вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область проходили по принципу „ударил, убежал“. Такую же тактику хотят применять и в Белоруссии, сколько погибнет мирного населения, а никто считать не будет», — говорится в расследовании белорусского телеканала. Дополнительно отмечается, что такие действия могут привести к значительным жертвам среди мирного населения и усилению напряженности в регионе. Использование подобных методов вызывает серьезную тревогу среди экспертов по безопасности и международных наблюдателей.