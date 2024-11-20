20 ноября 2024

После хищения у концерна «Калашников» при выполнении ГОЗ завели дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Фигуранты дела поставили концерну «Калашников» детали несоответствующего качества
Фигуранты дела поставили концерну «Калашников» детали несоответствующего качества Фото:

Следователи Ивановской области возбудили уголовное дело из-за хищения в особо крупном размере у концерна «Калашников». Источники в правоохранительных органах сообщают, что при выполнении гособоронзаказа (ГОЗ) один из подрядчиков закупил дешевые детали, не соответствующие требованиям.

«Лица... приобрели в КНР детали, конструктивно повторяющие … по цене заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда, заключенными с АО „Концерн ‚Калашников‘. После осуществили для концерна поставку части закупленных деталей в нарушение условий договоров подряда“, — сообщили источники в правоохранительных органах ТАСС.

Хищение происходило с 11 октября 2023 по 13 ноября 2024 года. Собеседники издания подчеркивают, что фигуранты знали о несоответствии качества деталей техническим требованиям. Деньгами похитители распорядились по своему усмотрению. По результатам проверки СКР по Ивановской области возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

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Следователи Ивановской области возбудили уголовное дело из-за хищения в особо крупном размере у концерна «Калашников». Источники в правоохранительных органах сообщают, что при выполнении гособоронзаказа (ГОЗ) один из подрядчиков закупил дешевые детали, не соответствующие требованиям. «Лица... приобрели в КНР детали, конструктивно повторяющие … по цене заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда, заключенными с АО „Концерн ‚Калашников‘. После осуществили для концерна поставку части закупленных деталей в нарушение условий договоров подряда“, — сообщили источники в правоохранительных органах ТАСС. Хищение происходило с 11 октября 2023 по 13 ноября 2024 года. Собеседники издания подчеркивают, что фигуранты знали о несоответствии качества деталей техническим требованиям. Деньгами похитители распорядились по своему усмотрению. По результатам проверки СКР по Ивановской области возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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