20 ноября 2024

Фокус.ua: ВСУ вынуждены отступать из Курахово в ДНР

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Почти 70% Курахово окружено российской армией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Донбассе не утихают интенсивные боевые действия. Российские войска усиливают давление на Курахово. Около 70% территории города находится в окружении, что скорее всего приведет к необходимости отхода украинских военных из этого района в ближайшие недели. Об этом сообщили в украинской армии.

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«Почти 70% Курахово окружено российской армией, и ВСУ придется отступить уже в ближайшие недели», — пишет «Фокус», ссылаясь на лейтенанта ВСУ с позывным «Алекс». В материале подчеркивается, что Украина рассчитывала, что к началу октября у россиян появятся проблемы с наступательным потенциалом, однако этого не произошло.

На передовые позиции в Кураховском направлении в рядах ВСУ направлены женщины, включая снайперов и медицинских работников, заявил заместитель командира штурмовой роты 150-й дивизии, известный под позывным Пенза. Ранее появились кадры ожесточенных боев на украинские позиции в указанном населенном пункте.

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На Донбассе не утихают интенсивные боевые действия. Российские войска усиливают давление на Курахово. Около 70% территории города находится в окружении, что скорее всего приведет к необходимости отхода украинских военных из этого района в ближайшие недели. Об этом сообщили в украинской армии. «Почти 70% Курахово окружено российской армией, и ВСУ придется отступить уже в ближайшие недели», — пишет «Фокус», ссылаясь на лейтенанта ВСУ с позывным «Алекс». В материале подчеркивается, что Украина рассчитывала, что к началу октября у россиян появятся проблемы с наступательным потенциалом, однако этого не произошло. На передовые позиции в Кураховском направлении в рядах ВСУ направлены женщины, включая снайперов и медицинских работников, заявил заместитель командира штурмовой роты 150-й дивизии, известный под позывным Пенза. Ранее появились кадры ожесточенных боев на украинские позиции в указанном населенном пункте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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