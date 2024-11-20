Фокус.ua: ВСУ вынуждены отступать из Курахово в ДНР

21 ноября 2024 в 04:13 Размер текста - 17 +

Почти 70% Курахово окружено российской армией Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Донбассе не утихают интенсивные боевые действия. Российские войска усиливают давление на Курахово. Около 70% территории города находится в окружении, что скорее всего приведет к необходимости отхода украинских военных из этого района в ближайшие недели. Об этом сообщили в украинской армии. Новость по теме Курахово охвачено боями: карта СВО на 20 ноября «Почти 70% Курахово окружено российской армией, и ВСУ придется отступить уже в ближайшие недели», — пишет «Фокус», ссылаясь на лейтенанта ВСУ с позывным «Алекс». В материале подчеркивается, что Украина рассчитывала, что к началу октября у россиян появятся проблемы с наступательным потенциалом, однако этого не произошло. На передовые позиции в Кураховском направлении в рядах ВСУ направлены женщины, включая снайперов и медицинских работников, заявил заместитель командира штурмовой роты 150-й дивизии, известный под позывным Пенза. Ранее появились кадры ожесточенных боев на украинские позиции в указанном населенном пункте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Донбассе не утихают интенсивные боевые действия. Российские войска усиливают давление на Курахово. Около 70% территории города находится в окружении, что скорее всего приведет к необходимости отхода украинских военных из этого района в ближайшие недели. Об этом сообщили в украинской армии. «Почти 70% Курахово окружено российской армией, и ВСУ придется отступить уже в ближайшие недели», — пишет «Фокус», ссылаясь на лейтенанта ВСУ с позывным «Алекс». В материале подчеркивается, что Украина рассчитывала, что к началу октября у россиян появятся проблемы с наступательным потенциалом, однако этого не произошло. На передовые позиции в Кураховском направлении в рядах ВСУ направлены женщины, включая снайперов и медицинских работников, заявил заместитель командира штурмовой роты 150-й дивизии, известный под позывным Пенза. Ранее появились кадры ожесточенных боев на украинские позиции в указанном населенном пункте.