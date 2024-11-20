На Донбассе не утихают интенсивные боевые действия. Российские войска усиливают давление на Курахово. Около 70% территории города находится в окружении, что скорее всего приведет к необходимости отхода украинских военных из этого района в ближайшие недели. Об этом сообщили в украинской армии.
«Почти 70% Курахово окружено российской армией, и ВСУ придется отступить уже в ближайшие недели», — пишет «Фокус», ссылаясь на лейтенанта ВСУ с позывным «Алекс». В материале подчеркивается, что Украина рассчитывала, что к началу октября у россиян появятся проблемы с наступательным потенциалом, однако этого не произошло.
На передовые позиции в Кураховском направлении в рядах ВСУ направлены женщины, включая снайперов и медицинских работников, заявил заместитель командира штурмовой роты 150-й дивизии, известный под позывным Пенза. Ранее появились кадры ожесточенных боев на украинские позиции в указанном населенном пункте.
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