На передовую в Курахово ВСУ отправляют женщин

На кураховском направлении (ДНР) в составе ВСУ на передовые позиции отправляются женщины, в частности, снайперши и медики. Об этом сообщил замкомандира штурмовой роты 150 дивизии с позывным Пенза.
«Что примечательно — на передние позиции они отправляют и женщин, в том числе снайперш и медиков», — заявил Пенза в беседе с РИА Новости. Он также отметил, бойцы его подразделения успешно закрепились в окрестностях Курахово и продолжают наступление.
Ранее появились кадры атаки дронов ВС РФ на украинские позиции в указанном населенном пункте. В Курахово начались городские бои.
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