На передовую в Курахово ВСУ отправляют женщин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ отправляют женщин-медиков и снайперш на передовые позиции, сообщил замкомандира Пенза
ВСУ отправляют женщин-медиков и снайперш на передовые позиции, сообщил замкомандира Пенза Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На кураховском направлении (ДНР) в составе ВСУ на передовые позиции отправляются женщины, в частности, снайперши и медики. Об этом сообщил замкомандира штурмовой роты 150 дивизии с позывным Пенза.

«Что примечательно — на передние позиции они отправляют и женщин, в том числе снайперш и медиков», — заявил Пенза в беседе с РИА Новости. Он также отметил, бойцы его подразделения успешно закрепились в окрестностях Курахово и продолжают наступление.

Ранее появились кадры атаки дронов ВС РФ на украинские позиции в указанном населенном пункте. В Курахово начались городские бои.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На кураховском направлении (ДНР) в составе ВСУ на передовые позиции отправляются женщины, в частности, снайперши и медики. Об этом сообщил замкомандира штурмовой роты 150 дивизии с позывным Пенза. «Что примечательно — на передние позиции они отправляют и женщин, в том числе снайперш и медиков», — заявил Пенза в беседе с РИА Новости. Он также отметил, бойцы его подразделения успешно закрепились в окрестностях Курахово и продолжают наступление. Ранее появились кадры атаки дронов ВС РФ на украинские позиции в указанном населенном пункте. В Курахово начались городские бои.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...