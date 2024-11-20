Появились кадры ожесточенных боев за Курахово в ДНР

Появились видео с дронов ВС РФ, которые атакуют позиции украинской армии в Курахово (ДНР). В настоящее время идут ожесточенные бои за этот населенный пункт.
На кадрах видно, как БПЛА прилетают по позициям ВСУ в районах с малоэтажной и одноэтажной застройкой. Большинство же многоэтажных жилых домов целы. Видео было предоставлено источником для РИА Новости.
Ранее стало известно, что в Курахово начались городские бои. Обстановка характеризуется активными действиями по окружению армии Украины.
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