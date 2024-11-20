Появились кадры ожесточенных боев за Курахово в ДНР

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ВС РФ атакуют Курахово с помощью БПЛА
ВС РФ атакуют Курахово с помощью БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Появились видео с дронов ВС РФ, которые атакуют позиции украинской армии в Курахово (ДНР). В настоящее время идут ожесточенные бои за этот населенный пункт.

На кадрах видно, как БПЛА прилетают по позициям ВСУ в районах с малоэтажной и одноэтажной застройкой. Большинство же многоэтажных жилых домов целы. Видео было предоставлено источником для РИА Новости. 

Ранее стало известно, что в Курахово начались городские бои. Обстановка характеризуется активными действиями по окружению армии Украины.

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Появились видео с дронов ВС РФ, которые атакуют позиции украинской армии в Курахово (ДНР). В настоящее время идут ожесточенные бои за этот населенный пункт. На кадрах видно, как БПЛА прилетают по позициям ВСУ в районах с малоэтажной и одноэтажной застройкой. Большинство же многоэтажных жилых домов целы. Видео было предоставлено источником для РИА Новости.  Ранее стало известно, что в Курахово начались городские бои. Обстановка характеризуется активными действиями по окружению армии Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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