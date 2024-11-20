Транспортный налог в Курганской области: кому положены льготы и сколько платить остальным

В Курганской области ввели дополнительные льготы при оплате транспортного налога

Некоторые категории граждан освобождены от уплаты транспортного налога Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Курганской области произошло снижение транспортного налога в связи с улучшением экономической ситуации в регионе. Также были введены дополнительные льготы для граждан. Что такое транспортный налог, сколько придется заплатить за автомобиль в 2024 году и кто освобожден от уплаты — в материале URA.RU.

Что представляет из себя транспортный налог

Транспортный налог ежегодно взимается с владельцев любых зарегистрированных транспортных средств. Налог является региональным, поэтому его размер определяется местными властями, а деньги идут в бюджет региона.

Налог платят собственники транспортных средств, на кого имущество оформлено по документам. Он начисляется владельцам автомобилей, автобусов, мотоциклов, снегоходов, самолетов, яхт и так далее.

Оплата транспортного налога в 2024 году

От уплаты налога полностью освобождены владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. При другой мощности ставка составит:

От 100 до 150 лошадиных сил — 27 рублей;

От 150 до 200 лошадиных сил — 38 рублей;

От 200 до 250 лошадиных сил — 55 рублей;

Более 250 лошадиных сил — 100 рублей.

За автобусы ставка составляет от 30 до 100 рублей, за грузовые автомобили — от 25 до 85 рублей, за снегоходы — от 15 до 60. Владельцев яхт ждет ставка до 200 рублей, а самолетов — 75.

Кому положены льготы

От уплаты транспортного налога за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил освобождены:

Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

Инвалиды, родители детей-инвалидов;

Лица, входящие в состав многодетной семьи;

Граждане РФ, принимающие (принимавшие) участие в СВО, супруг (супруга) погибшего в ходе СВО;

Участники Великой Отечественной войны;

Лица, подвергшиеся воздействию радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС;

Лица, принимавшие участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации ядерных установок и другие.