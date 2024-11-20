Транспортный налог в Курганской области: кому положены льготы и сколько платить остальным

В Курганской области произошло снижение транспортного налога в связи с улучшением экономической ситуации в регионе. Также были введены дополнительные льготы для граждан. Что такое транспортный налог, сколько придется заплатить за автомобиль в 2024 году и кто освобожден от уплаты — в материале URA.RU.
Что представляет из себя транспортный налог
Транспортный налог ежегодно взимается с владельцев любых зарегистрированных транспортных средств. Налог является региональным, поэтому его размер определяется местными властями, а деньги идут в бюджет региона.
Налог платят собственники транспортных средств, на кого имущество оформлено по документам. Он начисляется владельцам автомобилей, автобусов, мотоциклов, снегоходов, самолетов, яхт и так далее.
Оплата транспортного налога в 2024 году
От уплаты налога полностью освобождены владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. При другой мощности ставка составит:
- От 100 до 150 лошадиных сил — 27 рублей;
- От 150 до 200 лошадиных сил — 38 рублей;
- От 200 до 250 лошадиных сил — 55 рублей;
- Более 250 лошадиных сил — 100 рублей.
За автобусы ставка составляет от 30 до 100 рублей, за грузовые автомобили — от 25 до 85 рублей, за снегоходы — от 15 до 60. Владельцев яхт ждет ставка до 200 рублей, а самолетов — 75.
Кому положены льготы
От уплаты транспортного налога за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил освобождены:
- Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
- Инвалиды, родители детей-инвалидов;
- Лица, входящие в состав многодетной семьи;
- Граждане РФ, принимающие (принимавшие) участие в СВО, супруг (супруга) погибшего в ходе СВО;
- Участники Великой Отечественной войны;
- Лица, подвергшиеся воздействию радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- Лица, принимавшие участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации ядерных установок и другие.
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