20 ноября 2024

Транспортный налог в Курганской области: кому положены льготы и сколько платить остальным

В Курганской области ввели дополнительные льготы при оплате транспортного налога
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, иномарка, легковой автомобиль, осадки, парковка
Некоторые категории граждан освобождены от уплаты транспортного налога Фото:

В Курганской области произошло снижение транспортного налога в связи с улучшением экономической ситуации в регионе. Также были введены дополнительные льготы для граждан. Что такое транспортный налог, сколько придется заплатить за автомобиль в 2024 году и кто освобожден от уплаты — в материале URA.RU.

Что представляет из себя транспортный налог

Транспортный налог ежегодно взимается с владельцев любых зарегистрированных транспортных средств. Налог является региональным, поэтому его размер определяется местными властями, а деньги идут в бюджет региона.

Налог платят собственники транспортных средств, на кого имущество оформлено по документам. Он начисляется владельцам автомобилей, автобусов, мотоциклов, снегоходов, самолетов, яхт и так далее.

Оплата транспортного налога в 2024 году

От уплаты налога полностью освобождены владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. При другой мощности ставка составит:

  • От 100 до 150 лошадиных сил — 27 рублей;
  • От 150 до 200 лошадиных сил — 38 рублей;
  • От 200 до 250 лошадиных сил — 55 рублей;
  • Более 250 лошадиных сил — 100 рублей.

За автобусы ставка составляет от 30 до 100 рублей, за грузовые автомобили — от 25 до 85 рублей, за снегоходы — от 15 до 60. Владельцев яхт ждет ставка до 200 рублей, а самолетов — 75.

Кому положены льготы

От уплаты транспортного налога за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил освобождены:

  • Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
  • Инвалиды, родители детей-инвалидов;
  • Лица, входящие в состав многодетной семьи;
  • Граждане РФ, принимающие (принимавшие) участие в СВО, супруг (супруга) погибшего в ходе СВО;
  • Участники Великой Отечественной войны;
  • Лица, подвергшиеся воздействию радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • Лица, принимавшие участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации ядерных установок и другие.

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В Курганской области произошло снижение транспортного налога в связи с улучшением экономической ситуации в регионе. Также были введены дополнительные льготы для граждан. Что такое транспортный налог, сколько придется заплатить за автомобиль в 2024 году и кто освобожден от уплаты — в материале URA.RU. Транспортный налог ежегодно взимается с владельцев любых зарегистрированных транспортных средств. Налог является региональным, поэтому его размер определяется местными властями, а деньги идут в бюджет региона. Налог платят собственники транспортных средств, на кого имущество оформлено по документам. Он начисляется владельцам автомобилей, автобусов, мотоциклов, снегоходов, самолетов, яхт и так далее. От уплаты налога полностью освобождены владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. При другой мощности ставка составит: За автобусы ставка составляет от 30 до 100 рублей, за грузовые автомобили — от 25 до 85 рублей, за снегоходы — от 15 до 60. Владельцев яхт ждет ставка до 200 рублей, а самолетов — 75. От уплаты транспортного налога за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил освобождены:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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