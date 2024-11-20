В резиденции губернатора ХМАО после отставки Комаровой пришлось латать крышу

В резиденции губернатора ХМАО после отставки Натальи Комаровой пришлось срочно латать крышу. По словам источника URA.RU за все годы ее проживания в особняке, расположенном в природном парке Ханты-Мансийска, в здании не было капремонта.
«После отъезда Комаровой встал вопрос о размещении нового главы региона, но резиденция не была к этому готова. Именно поэтому еще будучи в статусе врио губернатора Руслан Кухарук поселился в одном из президентских коттеджей гостиничного комплекса „Югорская долина“ до завершения работ», — сообщает инсайдер.
В департаменте внутренней политики подтвердили факт проведения текущего ремонта кровли. Однако подробности о месте проживания главы региона раскрывать отказались, сославшись на меры обеспечения безопасности.
Ранее URA.RU писало о том, что Кухарук поселился в элитном поселке возле гостиницы «Югорская долина». VIP-домики были построены перед проведением саммита Россия-Евросоюз в 2008 году, в одном из них останавливался бывший президент России Дмитрий Медведев.
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