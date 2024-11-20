20 ноября 2024

В резиденции губернатора ХМАО после отставки Комаровой пришлось латать крышу

© Служба новостей «URA.RU»
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После смены губернатора дирекции по эксплуатации служебных зданий пришлось латать кровлю в резиденции
После смены губернатора дирекции по эксплуатации служебных зданий пришлось латать кровлю в резиденции Фото:

В резиденции губернатора ХМАО после отставки Натальи Комаровой пришлось срочно латать крышу. По словам источника URA.RU за все годы ее проживания в особняке, расположенном в природном парке Ханты-Мансийска, в здании не было капремонта.

«После отъезда Комаровой встал вопрос о размещении нового главы региона, но резиденция не была к этому готова. Именно поэтому еще будучи в статусе врио губернатора Руслан Кухарук поселился в одном из президентских коттеджей гостиничного комплекса „Югорская долина“ до завершения работ», — сообщает инсайдер.

В департаменте внутренней политики подтвердили факт проведения текущего ремонта кровли. Однако подробности о месте проживания главы региона раскрывать отказались, сославшись на меры обеспечения безопасности.

Ранее URA.RU писало о том, что Кухарук поселился в элитном поселке возле гостиницы «Югорская долина». VIP-домики были построены перед проведением саммита Россия-Евросоюз в 2008 году, в одном из них останавливался бывший президент России Дмитрий Медведев.

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В резиденции губернатора ХМАО после отставки Натальи Комаровой пришлось срочно латать крышу. По словам источника URA.RU за все годы ее проживания в особняке, расположенном в природном парке Ханты-Мансийска, в здании не было капремонта. «После отъезда Комаровой встал вопрос о размещении нового главы региона, но резиденция не была к этому готова. Именно поэтому еще будучи в статусе врио губернатора Руслан Кухарук поселился в одном из президентских коттеджей гостиничного комплекса „Югорская долина“ до завершения работ», — сообщает инсайдер. В департаменте внутренней политики подтвердили факт проведения текущего ремонта кровли. Однако подробности о месте проживания главы региона раскрывать отказались, сославшись на меры обеспечения безопасности. Ранее URA.RU писало о том, что Кухарук поселился в элитном поселке возле гостиницы «Югорская долина». VIP-домики были построены перед проведением саммита Россия-Евросоюз в 2008 году, в одном из них останавливался бывший президент России Дмитрий Медведев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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