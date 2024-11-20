Свердловская пенсионерка пробила голову подростку. Фото

21 ноября 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Пенсионерке не понравились громкие разговоры (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) 74-летняя пенсионерка тростью разбила голову подростку за то, что он слишком громко общался с другом на общем балконе. Информация об этом появилась в Telegram. «Приятели (13—14 лет) пришли в дом на бульваре Парижских Коммунаров. Разговаривали на общем балконе, когда туда ворвалась 74-летняя старушка. Ради тишины она ударила одного школьника клюшкой — он две недели лечился дома», — передает telegram-канал Ural Mash. Родители пострадавшего уже обратились в полицию и наняли юриста, чтобы привлечь к ответственности пенсионерку. По словам местных жителей, женщина уже не первый раз кидается на людей. telegram-канал Ural Mash Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 74-летняя пенсионерка тростью разбила голову подростку за то, что он слишком громко общался с другом на общем балконе. Информация об этом появилась в Telegram. «Приятели (13—14 лет) пришли в дом на бульваре Парижских Коммунаров. Разговаривали на общем балконе, когда туда ворвалась 74-летняя старушка. Ради тишины она ударила одного школьника клюшкой — он две недели лечился дома», — передает telegram-канал Ural Mash. Родители пострадавшего уже обратились в полицию и наняли юриста, чтобы привлечь к ответственности пенсионерку. По словам местных жителей, женщина уже не первый раз кидается на людей.