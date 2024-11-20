В Каменске-Уральском (Свердловская область) 74-летняя пенсионерка тростью разбила голову подростку за то, что он слишком громко общался с другом на общем балконе. Информация об этом появилась в Telegram.
«Приятели (13—14 лет) пришли в дом на бульваре Парижских Коммунаров. Разговаривали на общем балконе, когда туда ворвалась 74-летняя старушка. Ради тишины она ударила одного школьника клюшкой — он две недели лечился дома», — передает telegram-канал Ural Mash.
Родители пострадавшего уже обратились в полицию и наняли юриста, чтобы привлечь к ответственности пенсионерку. По словам местных жителей, женщина уже не первый раз кидается на людей.
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