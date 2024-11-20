20 ноября 2024

Свердловская пенсионерка пробила голову подростку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерке не понравились громкие разговоры (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 74-летняя пенсионерка тростью разбила голову подростку за то, что он слишком громко общался с другом на общем балконе. Информация об этом появилась в Telegram.

«Приятели (13—14 лет) пришли в дом на бульваре Парижских Коммунаров. Разговаривали на общем балконе, когда туда ворвалась 74-летняя старушка. Ради тишины она ударила одного школьника клюшкой — он две недели лечился дома», — передает telegram-канал Ural Mash.

Родители пострадавшего уже обратились в полицию и наняли юриста, чтобы привлечь к ответственности пенсионерку. По словам местных жителей, женщина уже не первый раз кидается на людей.

Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) 74-летняя пенсионерка тростью разбила голову подростку за то, что он слишком громко общался с другом на общем балконе. Информация об этом появилась в Telegram. «Приятели (13—14 лет) пришли в дом на бульваре Парижских Коммунаров. Разговаривали на общем балконе, когда туда ворвалась 74-летняя старушка. Ради тишины она ударила одного школьника клюшкой — он две недели лечился дома», — передает telegram-канал Ural Mash. Родители пострадавшего уже обратились в полицию и наняли юриста, чтобы привлечь к ответственности пенсионерку. По словам местных жителей, женщина уже не первый раз кидается на людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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