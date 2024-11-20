20 ноября 2024

В Екатеринбурге в луже крови нашли убитыми двух человек

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Ножи". Пермь, оружие, перочинный нож, складной нож
Двух человек жестоко зарезали ножом Фото:

В Екатеринбурге в квартире на улице Первомайская найдены жестоко убитыми мужчина и женщина. Они лежали в луже крови с ножевыми ранениями, сообщил источник URA.RU.

«Убитые — 42-летняя женщина по фамилии Федотова и 45-летний мужчина по фамилии Куйвашев. Женщину ударили ножом не менее трех раз в бок и бедро, у нее также сломаны ребра. Мужчина получил удар ножом в спину, также у него деформирована грудная клетка. Предположительно, у одного из убитых в руке тоже был нож», — сообщил собеседник агентства.

Известно, что хозяйкой жилища была Федотова, а Куйвашев, вероятно, пришел к ней в гости. По версии следствия, с ними расправился третий человек, которого сейчас ищут. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.

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В Екатеринбурге в квартире на улице Первомайская найдены жестоко убитыми мужчина и женщина. Они лежали в луже крови с ножевыми ранениями, сообщил источник URA.RU. «Убитые — 42-летняя женщина по фамилии Федотова и 45-летний мужчина по фамилии Куйвашев. Женщину ударили ножом не менее трех раз в бок и бедро, у нее также сломаны ребра. Мужчина получил удар ножом в спину, также у него деформирована грудная клетка. Предположительно, у одного из убитых в руке тоже был нож», — сообщил собеседник агентства. Известно, что хозяйкой жилища была Федотова, а Куйвашев, вероятно, пришел к ней в гости. По версии следствия, с ними расправился третий человек, которого сейчас ищут. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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