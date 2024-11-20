В Екатеринбурге в луже крови нашли убитыми двух человек

21 ноября 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Двух человек жестоко зарезали ножом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге в квартире на улице Первомайская найдены жестоко убитыми мужчина и женщина. Они лежали в луже крови с ножевыми ранениями, сообщил источник URA.RU. «Убитые — 42-летняя женщина по фамилии Федотова и 45-летний мужчина по фамилии Куйвашев. Женщину ударили ножом не менее трех раз в бок и бедро, у нее также сломаны ребра. Мужчина получил удар ножом в спину, также у него деформирована грудная клетка. Предположительно, у одного из убитых в руке тоже был нож», — сообщил собеседник агентства. Известно, что хозяйкой жилища была Федотова, а Куйвашев, вероятно, пришел к ней в гости. По версии следствия, с ними расправился третий человек, которого сейчас ищут. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в квартире на улице Первомайская найдены жестоко убитыми мужчина и женщина. Они лежали в луже крови с ножевыми ранениями, сообщил источник URA.RU. «Убитые — 42-летняя женщина по фамилии Федотова и 45-летний мужчина по фамилии Куйвашев. Женщину ударили ножом не менее трех раз в бок и бедро, у нее также сломаны ребра. Мужчина получил удар ножом в спину, также у него деформирована грудная клетка. Предположительно, у одного из убитых в руке тоже был нож», — сообщил собеседник агентства. Известно, что хозяйкой жилища была Федотова, а Куйвашев, вероятно, пришел к ней в гости. По версии следствия, с ними расправился третий человек, которого сейчас ищут. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.