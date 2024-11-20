В Миассе Челябинской области по улице Лихачева построят комплекс высотных 10-этажных зданий. Общая площадь домов составит более семи тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«Строящиеся дома по улице Лихачева, дом 2 возводит застройщик „Би Ай ДИ Групп“. Первую новостройку возведут к четвертому кварталу 2025 года, вторую — к четвертому кварталу 2026 года. Общая площадь каждой из высоток составит 3 тысячи 500 квадратных метров», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Придомовая территория у домов будет также благоустроена. Там появятся спортивные и детские площадки, парковочные места — по 45 мест около каждого дома. Типовые панельные дома будут сдаваться в предчистовой отделке.
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