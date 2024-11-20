20 ноября 2024

В Миассе построят крупный микрорайон с высотками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый высотный комплекс возведут к концу 2026 года
Новый высотный комплекс возведут к концу 2026 года Фото:

В Миассе Челябинской области по улице Лихачева построят комплекс высотных 10-этажных зданий. Общая площадь домов составит более семи тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«Строящиеся дома по улице Лихачева, дом 2 возводит застройщик „Би Ай ДИ Групп“. Первую новостройку возведут к четвертому кварталу 2025 года, вторую — к четвертому кварталу 2026 года. Общая площадь каждой из высоток составит 3 тысячи 500 квадратных метров», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Придомовая территория у домов будет также благоустроена. Там появятся спортивные и детские площадки, парковочные места — по 45 мест около каждого дома. Типовые панельные дома будут сдаваться в предчистовой отделке.

новый ЖК в Миассе возведут к концу 2026 года
новый ЖК в Миассе возведут к концу 2026 года
Фото:
В Миассе построят панельные дома с благоустроенной территорией и парковкой
В Миассе построят панельные дома с благоустроенной территорией и парковкой
Фото:

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В Миассе Челябинской области по улице Лихачева построят комплекс высотных 10-этажных зданий. Общая площадь домов составит более семи тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «Строящиеся дома по улице Лихачева, дом 2 возводит застройщик „Би Ай ДИ Групп“. Первую новостройку возведут к четвертому кварталу 2025 года, вторую — к четвертому кварталу 2026 года. Общая площадь каждой из высоток составит 3 тысячи 500 квадратных метров», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Придомовая территория у домов будет также благоустроена. Там появятся спортивные и детские площадки, парковочные места — по 45 мест около каждого дома. Типовые панельные дома будут сдаваться в предчистовой отделке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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