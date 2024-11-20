20 ноября 2024

Вице-губернатор ХМАО Огородникова проводит тотальный аудит промблока. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Замгубернатора ХМАО Наталья Огородникова проводит ревизию промблока правительства
Замгубернатора ХМАО Наталья Огородникова проводит ревизию промблока правительства Фото:

Вице-губернатор ХМАО Наталья Огородникова проводит ревизию подконтрольного ей промышленного блока правительства и подведомственных учреждений. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Огородникова начала тотальную ревизию промблока в первую же рабочую неделю. Аудит затрагивает как непосредственно подконтрольные ей департамент промышленности и две службы, так и подведомственные учреждения, а также различного рода фонды и автономные некоммерческие организации», — поделился инсайдер.

Собеседник агентства уточнил, что инспекция в первую очередь проводится в финансовоемком Фонде развития, известной по коррупционному уголовному делу управляющей компании «Промышленные парки Югры» и Технопарке, где сотрудники жаловались на бывшего директора.

Ни в одном из учреждений, где до обновления кабмина не был утвержден руководитель, он не будет назначен, пока не подведут итоги аудита. «До этого момента все так и останутся в статусе „и.о .“, и их карьера будет зависеть от результатов проверки», — добавил источник.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

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Вице-губернатор ХМАО Наталья Огородникова проводит ревизию подконтрольного ей промышленного блока правительства и подведомственных учреждений. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Огородникова начала тотальную ревизию промблока в первую же рабочую неделю. Аудит затрагивает как непосредственно подконтрольные ей департамент промышленности и две службы, так и подведомственные учреждения, а также различного рода фонды и автономные некоммерческие организации», — поделился инсайдер. Собеседник агентства уточнил, что инспекция в первую очередь проводится в финансовоемком Фонде развития, известной по коррупционному уголовному делу управляющей компании «Промышленные парки Югры» и Технопарке, где сотрудники жаловались на бывшего директора. Ни в одном из учреждений, где до обновления кабмина не был утвержден руководитель, он не будет назначен, пока не подведут итоги аудита. «До этого момента все так и останутся в статусе „и.о .“, и их карьера будет зависеть от результатов проверки», — добавил источник. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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