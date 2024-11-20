Вице-губернатор ХМАО Наталья Огородникова проводит ревизию подконтрольного ей промышленного блока правительства и подведомственных учреждений. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Огородникова начала тотальную ревизию промблока в первую же рабочую неделю. Аудит затрагивает как непосредственно подконтрольные ей департамент промышленности и две службы, так и подведомственные учреждения, а также различного рода фонды и автономные некоммерческие организации», — поделился инсайдер.
Собеседник агентства уточнил, что инспекция в первую очередь проводится в финансовоемком Фонде развития, известной по коррупционному уголовному делу управляющей компании «Промышленные парки Югры» и Технопарке, где сотрудники жаловались на бывшего директора.
Ни в одном из учреждений, где до обновления кабмина не был утвержден руководитель, он не будет назначен, пока не подведут итоги аудита. «До этого момента все так и останутся в статусе „и.о .“, и их карьера будет зависеть от результатов проверки», — добавил источник.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
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