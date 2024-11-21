В Омске массово уволили чиновниц Минздрава

В Омской области уволили трех замминистров здравоохранения. О причинах, почему с ними не продлили контракты, неизвестно. Об этом сообщили журналисты.
«Сразу три замминистра здравоохранения Омской области — Наталья Иванова, Елена Шипилова и Элеонора Кролевец — уходят в отставку», — передает telegram-канал «Новости Омска — NGS55». Отмечается, что с ними решили не продлевать контракты, сегодня они работают последний день. Также неизвестно, кто будет назначен на должности вместо уволенных чиновниц.
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