В Омске массово уволили чиновниц Минздрава

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Омской области по неизвестным причинам уволили трех заместителей министра здравоохранения
В Омской области по неизвестным причинам уволили трех заместителей министра здравоохранения Фото:

В Омской области уволили трех замминистров здравоохранения. О причинах, почему с ними не продлили контракты, неизвестно. Об этом сообщили журналисты. 

«Сразу три замминистра здравоохранения Омской области — Наталья Иванова, Елена Шипилова и Элеонора Кролевец — уходят в отставку», — передает telegram-канал «Новости Омска — NGS55». Отмечается, что с ними решили не продлевать контракты, сегодня они работают последний день. Также неизвестно, кто будет назначен на должности вместо уволенных чиновниц. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Омской области уволили трех замминистров здравоохранения. О причинах, почему с ними не продлили контракты, неизвестно. Об этом сообщили журналисты.  «Сразу три замминистра здравоохранения Омской области — Наталья Иванова, Елена Шипилова и Элеонора Кролевец — уходят в отставку», — передает telegram-канал «Новости Омска — NGS55». Отмечается, что с ними решили не продлевать контракты, сегодня они работают последний день. Также неизвестно, кто будет назначен на должности вместо уволенных чиновниц. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...