20 ноября 2024

«Угрожал семье стюардессы»: раскрыты подробности бойни в самолете «Уральских авиалиний»

Мужчина, подравшийся на борту «Уральских авиалиний», угрожал семье стюардессы
© Служба новостей «URA.RU»
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Чкаловский полигон. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, самолет, авиаперевозки, авиаперелеты
Самолет экстренно посадили в Улан-Удэ (архивное фото) Фото:

Мужчина, устроивший бойню прямо в полете на борту «Уральских авиалиний», угрожал стюардессе и ее семье. Дебошир устроил драку с пассажирами, а потом его скрутили и экстренно посадили самолет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика.

«Пассажир нецензурно выражался, мешал работе бортпроводников, угрожал старшему бортпроводнику экипажа и ее семье. Начал драку с соседними пассажирами, сломал столик, пытался отломать станцию бортпроводника», — пояснили в авиакомпании. Нападавшего обезвредили с помощью специальных средств и других пассажиров. После посадки мужчину забрал наряд полиции.

Это случилось в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Читу ночью 20 ноября. Из-за опасной обстановки командир воздушного судна принял решение приземлиться в Улан-Удэ. Известно также, что дебошир был одет в военную форму.

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Мужчина, устроивший бойню прямо в полете на борту «Уральских авиалиний», угрожал стюардессе и ее семье. Дебошир устроил драку с пассажирами, а потом его скрутили и экстренно посадили самолет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика. «Пассажир нецензурно выражался, мешал работе бортпроводников, угрожал старшему бортпроводнику экипажа и ее семье. Начал драку с соседними пассажирами, сломал столик, пытался отломать станцию бортпроводника», — пояснили в авиакомпании. Нападавшего обезвредили с помощью специальных средств и других пассажиров. После посадки мужчину забрал наряд полиции. Это случилось в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Читу ночью 20 ноября. Из-за опасной обстановки командир воздушного судна принял решение приземлиться в Улан-Удэ. Известно также, что дебошир был одет в военную форму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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