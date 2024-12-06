06 декабря 2024

Юный екатеринбуржец со страшным диагнозом нокаутирует каратистов со всей области. Фото

Глухой Линар Шаяхметов из Екатеринбурга едет на чемпионат России
© Служба новостей «URA.RU»
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Линар стремится стать лучшим не только на региональном, но и на национальном уровне
Линар стремится стать лучшим не только на региональном, но и на национальном уровне Фото:

Девятилетний Линар Шаяхметов — самый необычный каратист Екатеринбурга. С рождения страдая глухотой, он соревнуется со здоровыми детьми — и побеждает их. Как мальчик с диагнозом, при котором заниматься профессиональным спортом запрещают, добивается успеха — в материале URA.RU.

Линар родился в 2015 году. «Нам не раз подтверждали, что наш малыш слышит прекрасно, и все обследования показывали хорошие результаты. ЛОР делал тесты, гремел погремушкой, успокаивая меня, что у нас все в порядке. Но с каждым посещением больницы тревога нарастала: все больше казалось, что мой ребенок не слышит», — вспоминает Евгения, мама Линара.

Врачи продолжали настаивать, что с мальчиком все в порядке. И родители решили искать альтернативные мнения, обратились к сурдологу. Он и выявил у Линара четвертую степень тугоухости.

Зеленый марафон на легкоатлетическом стадионе имени Елесиной. Челябинске
Без аппаратов мальчик не слышит (архивное фото)
Фото:

В 2016-м ребенку установили первый кохлеарный имплант — при поддержке государства. Спустя год операцию провели на левом ухе. «С помощью логопедов Линар начал заново учиться воспринимать звуки, осваивать речь», — рассказал Евгения.

Тренер научил юного каратиста защищать голову, чтобы не травмировать слух
Тренер научил юного каратиста защищать голову, чтобы не травмировать слух
Фото:

Чтобы мальчик рос полноценным, получал необходимую физическую нагрузку, родители решили отдать его в какую-нибудь секцию. Но ни один из предложенных вариантов Линара не заинтересовал. Чуть позже он все же обратил внимание на каратэ. Тренеры не хотели с ним заниматься. Только тренер Илья Беляков увидел в Линаре потенциал.

Линар мечтает побеждать на федеральном уровне
Линар мечтает побеждать на федеральном уровне
Фото:

«Сенсей говорил, что каждый юный спортсмен уникален, и подход к нему должен быть индивидуальным. Поэтому, когда он узнал о Линаре и его страсти к каратэ, сразу же предложил привести сына на секцию. С одной стороны у Линара появилась возможность развить свои навыки, а с другой — у тренера появился новый интересный вызов в работе», — отметила мать Линара.

Линар недавно стал чемпионом области и заслужил право представлять регион в сборной по кекусинкай (один из видов каратэ). Теперь он с нетерпением ждет предстоящих всероссийских турниров.

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Девятилетний Линар Шаяхметов — самый необычный каратист Екатеринбурга. С рождения страдая глухотой, он соревнуется со здоровыми детьми — и побеждает их. Как мальчик с диагнозом, при котором заниматься профессиональным спортом запрещают, добивается успеха — в материале URA.RU. Линар родился в 2015 году. «Нам не раз подтверждали, что наш малыш слышит прекрасно, и все обследования показывали хорошие результаты. ЛОР делал тесты, гремел погремушкой, успокаивая меня, что у нас все в порядке. Но с каждым посещением больницы тревога нарастала: все больше казалось, что мой ребенок не слышит», — вспоминает Евгения, мама Линара. Врачи продолжали настаивать, что с мальчиком все в порядке. И родители решили искать альтернативные мнения, обратились к сурдологу. Он и выявил у Линара четвертую степень тугоухости. В 2016-м ребенку установили первый кохлеарный имплант — при поддержке государства. Спустя год операцию провели на левом ухе. «С помощью логопедов Линар начал заново учиться воспринимать звуки, осваивать речь», — рассказал Евгения. Чтобы мальчик рос полноценным, получал необходимую физическую нагрузку, родители решили отдать его в какую-нибудь секцию. Но ни один из предложенных вариантов Линара не заинтересовал. Чуть позже он все же обратил внимание на каратэ. Тренеры не хотели с ним заниматься. Только тренер Илья Беляков увидел в Линаре потенциал. «Сенсей говорил, что каждый юный спортсмен уникален, и подход к нему должен быть индивидуальным. Поэтому, когда он узнал о Линаре и его страсти к каратэ, сразу же предложил привести сына на секцию. С одной стороны у Линара появилась возможность развить свои навыки, а с другой — у тренера появился новый интересный вызов в работе», — отметила мать Линара. Линар недавно стал чемпионом области и заслужил право представлять регион в сборной по кекусинкай (один из видов каратэ). Теперь он с нетерпением ждет предстоящих всероссийских турниров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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