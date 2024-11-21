Медведев летит в Нижний Тагил на главный танковый завод

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, визит которого в Свердловскую область ранее анонсировало URA.RU (ожидается 22 ноября), среди прочего посетит ключевого поставщика танков для Минобороны — «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«Медведева ждут на УВЗ. Там состоялись определенные подготовительные мероприятия», — поделился собеседник.
В последний раз Медведев был на УВЗ в октябре 2022 года — оценивал, как предприятие выполняет гособоронзаказ. После этого он прилетал в регион в марте 2023-го — проводил совещание в Заречном — на базе Белоярской АЭС.
«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Он выпускает танки, в том числе Т-72Б3М, «Прорыв» и «Армата», а также грузовые железнодорожные вагоны и контейнеры.
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