Медведев летит в Нижний Тагил на главный танковый завод

Зампред Совета безопасности Медведев посетит «Уралвагонзавод»
© Служба новостей «URA.RU»
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В последний раз Медведев был в Свердловской области весной 2023-го
В последний раз Медведев был в Свердловской области весной 2023-го Фото:

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, визит которого в Свердловскую область ранее анонсировало URA.RU (ожидается 22 ноября), среди прочего посетит ключевого поставщика танков для Минобороны — «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Медведева ждут на УВЗ. Там состоялись определенные подготовительные мероприятия», — поделился собеседник.

В последний раз Медведев был на УВЗ в октябре 2022 года — оценивал, как предприятие выполняет гособоронзаказ. После этого он прилетал в регион в марте 2023-го — проводил совещание в Заречном — на базе Белоярской АЭС.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Он выпускает танки, в том числе Т-72Б3М, «Прорыв» и «Армата», а также грузовые железнодорожные вагоны и контейнеры.

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, визит которого в Свердловскую область ранее анонсировало URA.RU (ожидается 22 ноября), среди прочего посетит ключевого поставщика танков для Минобороны — «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Медведева ждут на УВЗ. Там состоялись определенные подготовительные мероприятия», — поделился собеседник. В последний раз Медведев был на УВЗ в октябре 2022 года — оценивал, как предприятие выполняет гособоронзаказ. После этого он прилетал в регион в марте 2023-го — проводил совещание в Заречном — на базе Белоярской АЭС. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Он выпускает танки, в том числе Т-72Б3М, «Прорыв» и «Армата», а также грузовые железнодорожные вагоны и контейнеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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