День телевидения отмечают в Кургане: цифровое вещание и планы на развитие

21 ноября в Кургане и по всей стране отмечается День телевидения, который стал символом развития медиа и связи с обществом. В этом году в Кургане особое внимание уделяется достижениям в области цифрового телевидения, которое стало доступным для большинства жителей региона. URA.RU собрало общую информацию и поздравляет все профессионалов телевидения.
История телевидения в Кургане
Телевизионное вещание в Курганской области началось в 1960 году с открытия Курганского радиотелецентра. С тех пор телевидение прошло долгий путь развития, начиная с аналогового вещания и переходя к цифровым технологиям. В 2009 году была запущена федеральная программа по переходу на цифровое телевидение, что значительно улучшило качество передачи и расширило доступ к телеканалам.
Цифровое телевидение
На сегодняшний день Курганский радиотелецентр обеспечивает 99% населения области доступом к 20 бесплатным цифровым эфирным телеканалам и трем радиостанциям. В регионе функционируют два мультиплекса:
Первый мультиплекс:
- Первый канал
- Россия-1
- Матч ТВ
- НТВ
- Пятый канал
- Россия-Культура
- Россия-24
- Карусель
- Общественное телевидение России (ОТР)
- ТВ Центр
Второй мультиплекс:
- РЕН ТВ
- Спас
- СТС
- Домашний
- ТВ-3
- Пятница!
- Звезда
- Мир
- ТНТ
- Муз-ТВ
Эти каналы добавляются к уже доступным в первом мультиплексе, обеспечивая жителям региона широкий выбор телевизионного контента.
Преимущества цифрового телевидения
Цифровое телевидение предлагает множество преимуществ, включая высокое качество изображения и звука, а также возможность получать больше телеканалов без дополнительных затрат. Жители Кургана могут наслаждаться разнообразием контента, включая новости, развлекательные программы и образовательные передачи.
Планы на будущее
С развитием технологий планируется дальнейшее расширение вещания и улучшение качества услуг. Власти региона активно работают над тем, чтобы обеспечить доступ к цифровому телевидению в самых удаленных уголках области, что позволит каждому курганцу быть в курсе событий и получать качественный контент.
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