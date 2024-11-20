20 ноября 2024

День телевидения отмечают в Кургане: цифровое вещание и планы на развитие

В Кургане и по всей стране отмечают День телевидения
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области бесплатно вещают 20 ТВ-каналов
В Курганской области бесплатно вещают 20 ТВ-каналов Фото:

21 ноября в Кургане и по всей стране отмечается День телевидения, который стал символом развития медиа и связи с обществом. В этом году в Кургане особое внимание уделяется достижениям в области цифрового телевидения, которое стало доступным для большинства жителей региона. URA.RU собрало общую информацию и поздравляет все профессионалов телевидения. 

История телевидения в Кургане

Телевизионное вещание в Курганской области началось в 1960 году с открытия Курганского радиотелецентра. С тех пор телевидение прошло долгий путь развития, начиная с аналогового вещания и переходя к цифровым технологиям. В 2009 году была запущена федеральная программа по переходу на цифровое телевидение, что значительно улучшило качество передачи и расширило доступ к телеканалам.

Цифровое телевидение

На сегодняшний день Курганский радиотелецентр обеспечивает 99% населения области доступом к 20 бесплатным цифровым эфирным телеканалам и трем радиостанциям. В регионе функционируют два мультиплекса:

Первый мультиплекс:

  1. Первый канал
  2. Россия-1
  3. Матч ТВ
  4. НТВ
  5. Пятый канал
  6. Россия-Культура
  7. Россия-24
  8. Карусель
  9. Общественное телевидение России (ОТР)
  10. ТВ Центр

Второй мультиплекс:

  1. РЕН ТВ
  2. Спас
  3. СТС
  4. Домашний
  5. ТВ-3
  6. Пятница!
  7. Звезда
  8. Мир
  9. ТНТ
  10. Муз-ТВ

Эти каналы добавляются к уже доступным в первом мультиплексе, обеспечивая жителям региона широкий выбор телевизионного контента.

Преимущества цифрового телевидения

Цифровое телевидение предлагает множество преимуществ, включая высокое качество изображения и звука, а также возможность получать больше телеканалов без дополнительных затрат. Жители Кургана могут наслаждаться разнообразием контента, включая новости, развлекательные программы и образовательные передачи.

Планы на будущее

С развитием технологий планируется дальнейшее расширение вещания и улучшение качества услуг. Власти региона активно работают над тем, чтобы обеспечить доступ к цифровому телевидению в самых удаленных уголках области, что позволит каждому курганцу быть в курсе событий и получать качественный контент.

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21 ноября в Кургане и по всей стране отмечается День телевидения, который стал символом развития медиа и связи с обществом. В этом году в Кургане особое внимание уделяется достижениям в области цифрового телевидения, которое стало доступным для большинства жителей региона. URA.RU собрало общую информацию и поздравляет все профессионалов телевидения.  История телевидения в Кургане Телевизионное вещание в Курганской области началось в 1960 году с открытия Курганского радиотелецентра. С тех пор телевидение прошло долгий путь развития, начиная с аналогового вещания и переходя к цифровым технологиям. В 2009 году была запущена федеральная программа по переходу на цифровое телевидение, что значительно улучшило качество передачи и расширило доступ к телеканалам. Цифровое телевидение На сегодняшний день Курганский радиотелецентр обеспечивает 99% населения области доступом к 20 бесплатным цифровым эфирным телеканалам и трем радиостанциям. В регионе функционируют два мультиплекса: Первый мультиплекс: Второй мультиплекс: Эти каналы добавляются к уже доступным в первом мультиплексе, обеспечивая жителям региона широкий выбор телевизионного контента. Преимущества цифрового телевидения Цифровое телевидение предлагает множество преимуществ, включая высокое качество изображения и звука, а также возможность получать больше телеканалов без дополнительных затрат. Жители Кургана могут наслаждаться разнообразием контента, включая новости, развлекательные программы и образовательные передачи. Планы на будущее С развитием технологий планируется дальнейшее расширение вещания и улучшение качества услуг. Власти региона активно работают над тем, чтобы обеспечить доступ к цифровому телевидению в самых удаленных уголках области, что позволит каждому курганцу быть в курсе событий и получать качественный контент.
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