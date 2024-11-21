Спикер думы в свердловском городе уходит в отставку после ультиматума оппозиционеров

Председатель думы Ревды (Свердловская область) Андрей Мокрецов написал заявление о сложении полномочий, чтобы прекратить конфликт с оппозиционными депутатами, грозящий городу бюджетным коллапсом. Эту информацию он сам подтвердил URA.RU.
«Когда на чаше весов стоит функционирование бюджетной сферы, думать о статусе не надо. Главная задача у всех, кто ведет ответственную политику, принять изменения в Устав [о переименовании городского округа Ревда в муниципальный], чтобы бюджетные организации продолжили функционировать. Мне было выдвинуто условие от депутатов КПРФ и СР, которых в думе меньшинство, о сложении полномочий спикера думы. Я его принял и сегодня написал заявление», — рассказал Мокрецов.
Среди тех, кто саботирует принятие поправок, шестеро депутатов — справороссы Юрий Оносов и Вениамин Таров, а также коммунисты Лариса Беляева, Андрей Беляев, Лев Байбатыров и Сергей Воронов. С апреля они сорвали несколько заседаний, на которых должны были принять новый Устав. Основное требование несогласных — заставить «Единую Россию», с чьей политикой они не согласны, считаться с мнением других. Внеочередное заседание думы, на котором рассмотрят вопрос об отставке спикера думы, пройдет завтра.
Смена статуса округа — требование федерального законодательства. В случае, если к 1 января 2025-го года изменения не будут внесены, Ревда не сможет воспользоваться счетом, на который будут поступать налоги (изменится код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований).
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