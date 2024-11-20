Свердловчанин одним ударом убил гостя на свадьбе сестры

В поселке Билимбай (Свердловская область) на свадьбе 25-летний брат невесты одним ударом в голову убил сожителя матери своей девушки. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, которая осложнилась отеком мозга и привела к остановке сердца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Обвиняемый, находясь на свадьбе сестры на территории базы отдыха в поселке Билимбай, из-за ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес сожителю матери своей девушки удар кулаком в область головы и передней поверхности верхней трети шеи», — пояснили в ведомстве. Потерпевший скончался через небольшой промежуток времени.
Брата невесты обвинили по части четвертой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Прокуратура передала уголовное дело в Первоуральский горсуд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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