20 ноября 2024

Свердловчанин одним ударом убил гостя на свадьбе сестры

© Служба новостей «URA.RU»
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Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы (архивное фото) Фото:

В поселке Билимбай (Свердловская область) на свадьбе 25-летний брат невесты одним ударом в голову убил сожителя матери своей девушки. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, которая осложнилась отеком мозга и привела к остановке сердца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Обвиняемый, находясь на свадьбе сестры на территории базы отдыха в поселке Билимбай, из-за ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес сожителю матери своей девушки удар кулаком в область головы и передней поверхности верхней трети шеи», — пояснили в ведомстве. Потерпевший скончался через небольшой промежуток времени.

Брата невесты обвинили по части четвертой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Прокуратура передала уголовное дело в Первоуральский горсуд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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В поселке Билимбай (Свердловская область) на свадьбе 25-летний брат невесты одним ударом в голову убил сожителя матери своей девушки. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, которая осложнилась отеком мозга и привела к остановке сердца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Обвиняемый, находясь на свадьбе сестры на территории базы отдыха в поселке Билимбай, из-за ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес сожителю матери своей девушки удар кулаком в область головы и передней поверхности верхней трети шеи», — пояснили в ведомстве. Потерпевший скончался через небольшой промежуток времени. Брата невесты обвинили по части четвертой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Прокуратура передала уголовное дело в Первоуральский горсуд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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