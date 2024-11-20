20 ноября 2024

Стало известно каких животных на Ямале любят больше всего

Жители Ямала чаще предпочитают заводить кошек, чем собак
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ямальцы отдают предпочтение кошкам
Ямальцы отдают предпочтение кошкам Фото:

Жители ЯНАО предпочитают кошек собакам. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Авито».

«В октябре ямальцы в 2,5 раза чаще выбирали кошек, чем собак. Беспородных кошек на платформе жители Ямала забирают в девяти случаях из десяти. Среди породистых животных в октябре текущего года жители автономного округа чаще всего выбирали породу невских маскарадных и сибирских котов», — рассказали в «Авито».

Среди пород собак самыми популярными в октябре в округе стали аляскинские маламуты и самоедские лайки. В аналогичный период прошлого года популярностью пользовались аляскинские маламуты, мопсы, самоедские лайки и джек-рассел-терьеры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители ЯНАО предпочитают кошек собакам. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Авито». «В октябре ямальцы в 2,5 раза чаще выбирали кошек, чем собак. Беспородных кошек на платформе жители Ямала забирают в девяти случаях из десяти. Среди породистых животных в октябре текущего года жители автономного округа чаще всего выбирали породу невских маскарадных и сибирских котов», — рассказали в «Авито». Среди пород собак самыми популярными в октябре в округе стали аляскинские маламуты и самоедские лайки. В аналогичный период прошлого года популярностью пользовались аляскинские маламуты, мопсы, самоедские лайки и джек-рассел-терьеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...