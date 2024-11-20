Стало известно каких животных на Ямале любят больше всего

Жители ЯНАО предпочитают кошек собакам. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Авито».
«В октябре ямальцы в 2,5 раза чаще выбирали кошек, чем собак. Беспородных кошек на платформе жители Ямала забирают в девяти случаях из десяти. Среди породистых животных в октябре текущего года жители автономного округа чаще всего выбирали породу невских маскарадных и сибирских котов», — рассказали в «Авито».
Среди пород собак самыми популярными в октябре в округе стали аляскинские маламуты и самоедские лайки. В аналогичный период прошлого года популярностью пользовались аляскинские маламуты, мопсы, самоедские лайки и джек-рассел-терьеры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!