Областной фестиваль народного творчества и ремесел «Уральские валенки» состоится 7 декабря в Кусе Челябинской области на территории Центра активного отдыха (ЦАО) «Евразия». Как сообщают организаторы, для гостей подготовят семь развлекательных площадок, на которых будут проходить мастер-классы, забавы и ярмарки.
«В первую зимнюю субботу, на территории ЦАО „Евразия“ состоится фестиваль „Уральские валенки“. Положительные эмоции, заряд позитивной энергии, отличное настроение ждут вас», — сообщили организаторы в группе фестиваля во «ВКонтакте».
Посетителей зимнего фестиваля будет встречать концерт от местных и приглашенных артистов. На площадке «Уральский умелец» расположится ярмарка традиционных ремесел и промыслов. Ожидается также гастрономическая выставка, на которой будут представлены блюда аутентичной кухни, выпечка и разные виды меда.
Для детей проведут старинные игры, забавы, хороводы и лыжные «веселые старты». Тем временем, как взрослых спортсменов ждет хоккей в валенках. В программе уточняется, что заработает площадка «Уральский мастеровой», где состоятся мастер-классы по созданию тематических сувениров.
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