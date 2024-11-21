В Челябинской области пройдет зимний фестиваль «Уральские валенки». Афиша

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Фестиваль «Уральские валенки» продлится с 12:00 до 16:00
Фестиваль «Уральские валенки» продлится с 12:00 до 16:00 Фото:

Областной фестиваль народного творчества и ремесел «Уральские валенки» состоится 7 декабря в Кусе Челябинской области на территории Центра активного отдыха (ЦАО) «Евразия». Как сообщают организаторы, для гостей подготовят семь развлекательных площадок, на которых будут проходить мастер-классы, забавы и ярмарки.

«В первую зимнюю субботу, на территории ЦАО „Евразия“ состоится фестиваль „Уральские валенки“. Положительные эмоции, заряд позитивной энергии, отличное настроение ждут вас», — сообщили организаторы в группе фестиваля во «ВКонтакте».

Посетителей зимнего фестиваля будет встречать концерт от местных и приглашенных артистов. На площадке «Уральский умелец» расположится ярмарка традиционных ремесел и промыслов. Ожидается также гастрономическая выставка, на которой будут представлены блюда аутентичной кухни, выпечка и разные виды меда.

Для детей проведут старинные игры, забавы, хороводы и лыжные «веселые старты». Тем временем, как взрослых спортсменов ждет хоккей в валенках. В программе уточняется, что заработает площадка «Уральский мастеровой», где состоятся мастер-классы по созданию тематических сувениров.

Площадки фестиваля расположатся на все территории центра отдыха
Площадки фестиваля расположатся на все территории центра отдыха
Фото:

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Областной фестиваль народного творчества и ремесел «Уральские валенки» состоится 7 декабря в Кусе Челябинской области на территории Центра активного отдыха (ЦАО) «Евразия». Как сообщают организаторы, для гостей подготовят семь развлекательных площадок, на которых будут проходить мастер-классы, забавы и ярмарки. «В первую зимнюю субботу, на территории ЦАО „Евразия“ состоится фестиваль „Уральские валенки“. Положительные эмоции, заряд позитивной энергии, отличное настроение ждут вас», — сообщили организаторы в группе фестиваля во «ВКонтакте». Посетителей зимнего фестиваля будет встречать концерт от местных и приглашенных артистов. На площадке «Уральский умелец» расположится ярмарка традиционных ремесел и промыслов. Ожидается также гастрономическая выставка, на которой будут представлены блюда аутентичной кухни, выпечка и разные виды меда. Для детей проведут старинные игры, забавы, хороводы и лыжные «веселые старты». Тем временем, как взрослых спортсменов ждет хоккей в валенках. В программе уточняется, что заработает площадка «Уральский мастеровой», где состоятся мастер-классы по созданию тематических сувениров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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