ПАО «Роснефть» реализует производственную базу в Пурпе (Губкинский, ЯНАО) вместе с корпусами, мастерской и земельным участком. Начальная цена непрофильного актива в ноябре составляет 56 млн рублей, следует из данных торгов.
ПАО «Роснефть» распродает имущество в Губкинском. Корпорация выставила на реализацию производственную базу в Пурпе: двухэтажный административно-бытовой корпус, земельный участок, предназначенный для ремонта транспорта, а также ремонтно-механическую мастерскую, сообщается на сайте корпорации.
По данным ТЭК-Торг, лот с момента начала продажи в сентябре подешевел на 20 млн рублей. Начальная цена непрофильного актива в ноябре составляет чуть более 56 млн рублей. Организует торги ПАО «Самаранефтегеофизика».
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