20 ноября 2024

Крупная корпорация в ЯНАО распродает недвижимое имущество. Фото

«Роснефть» выставила на продажу производственную базу в Губкинском за 56 млн
© Служба новостей «URA.RU»
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«Роснефть» реализует непрофильные активы в ЯНАО
«Роснефть» реализует непрофильные активы в ЯНАО Фото:

ПАО «Роснефть» реализует производственную базу в Пурпе (Губкинский, ЯНАО) вместе с корпусами, мастерской и земельным участком. Начальная цена непрофильного актива в ноябре составляет 56 млн рублей, следует из данных торгов.

ПАО «Роснефть» распродает имущество в Губкинском. Корпорация выставила на реализацию производственную базу в Пурпе: двухэтажный административно-бытовой корпус, земельный участок, предназначенный для ремонта транспорта, а также ремонтно-механическую мастерскую, сообщается на сайте корпорации.

По данным ТЭК-Торг, лот с момента начала продажи в сентябре подешевел на 20 млн рублей. Начальная цена непрофильного актива в ноябре составляет чуть более 56 млн рублей. Организует торги ПАО «Самаранефтегеофизика». 

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ПАО «Роснефть» реализует производственную базу в Пурпе (Губкинский, ЯНАО) вместе с корпусами, мастерской и земельным участком. Начальная цена непрофильного актива в ноябре составляет 56 млн рублей, следует из данных торгов. ПАО «Роснефть» распродает имущество в Губкинском. Корпорация выставила на реализацию производственную базу в Пурпе: двухэтажный административно-бытовой корпус, земельный участок, предназначенный для ремонта транспорта, а также ремонтно-механическую мастерскую, сообщается на сайте корпорации. По данным ТЭК-Торг, лот с момента начала продажи в сентябре подешевел на 20 млн рублей. Начальная цена непрофильного актива в ноябре составляет чуть более 56 млн рублей. Организует торги ПАО «Самаранефтегеофизика». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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