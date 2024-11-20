20 ноября 2024

В Пыть-Яхе вновь произошел коллапс общественного транспорта

В Пыть-Яхе треть автобусов не вышла на линию
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация с общественным транспортом не улучшилась
Ситуация с общественным транспортом не улучшилась Фото:

В Пыть-Яхе ХМАО треть автобусов вновь не вышла на линию, из-за чего в городе произошел коллапс. Об этом сообщают югорчане в соцсетях.

«Пока глава города сокрушается о том, кто кого „натыкает“, автобусов на линии становится все меньше!», — пишут жители в группе ВКонтакте «Пыть-Ях Онлайн». Горожане подметили, что на фоне громкого скандала с нецензурным высказыванием главы Пыть-Яха Дмитрия Горбунова про прокуратуру и общественный транспорт, сама проблема отсутствия автобусов будто ушла на второй план.

Всего по городу курсируют 13 автобусов, вчера на линию не вышло четыре из них: №2 и №4 по маршруту №1, а также №8 и №10. Сегодня ситуация с общественным транспортом повторилась.

Глава Пыть-Яха Горбунов в беседе с журналистом агентства пояснил, что причиной невыхода на линию зачастую бывает человеческий фактор. «В основном, это больничные, или какие-то внеплановые ситуации у водителей», — уточнил градоначальник.

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В Пыть-Яхе ХМАО треть автобусов вновь не вышла на линию, из-за чего в городе произошел коллапс. Об этом сообщают югорчане в соцсетях. «Пока глава города сокрушается о том, кто кого „натыкает“, автобусов на линии становится все меньше!», — пишут жители в группе ВКонтакте «Пыть-Ях Онлайн». Горожане подметили, что на фоне громкого скандала с нецензурным высказыванием главы Пыть-Яха Дмитрия Горбунова про прокуратуру и общественный транспорт, сама проблема отсутствия автобусов будто ушла на второй план. Всего по городу курсируют 13 автобусов, вчера на линию не вышло четыре из них: №2 и №4 по маршруту №1, а также №8 и №10. Сегодня ситуация с общественным транспортом повторилась. Глава Пыть-Яха Горбунов в беседе с журналистом агентства пояснил, что причиной невыхода на линию зачастую бывает человеческий фактор. «В основном, это больничные, или какие-то внеплановые ситуации у водителей», — уточнил градоначальник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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