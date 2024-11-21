В Магнитогорске трамваем отрезало ноги пешеходу. Фото, видео

21 ноября 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Водитель трамвая уехала с места ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, утром 21 ноября трамваем отрезало ноги пешеходу. Водитель общественного транспорта уехала с места ДТП, сообщили в пресс-службе ГАИ Магнитогорска. «21 ноября в 07:33 часов 46-летний водитель трамвая в районе дома № 107 по проспекту Карла Маркса, по предварительным данным, при повороте направо совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево. В результате ДТП 71-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована в отделение реанимации», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным очевидцев, колеса трамвая отрезали пешеходу ноги. По данным ГАИ, водитель управляла трамваем «КТМ 5М3» по маршруту №1. Она не почувствовала наезд на пешехода и уехала с места ДТП. Оперативники нашли ее в течение часа. «Стаж управления трамваем составляет 24 года, за нарушения ПДД не привлекалась. По данному факту сотрудниками отделения по расследованию ДТП следственного отдела УМВД России по Магнитогорску проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства. Трамвай наехал на пожилого пешехода Госавтоинспекция города Магнитогорска, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, утром 21 ноября трамваем отрезало ноги пешеходу. Водитель общественного транспорта уехала с места ДТП, сообщили в пресс-службе ГАИ Магнитогорска. «21 ноября в 07:33 часов 46-летний водитель трамвая в районе дома № 107 по проспекту Карла Маркса, по предварительным данным, при повороте направо совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево. В результате ДТП 71-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована в отделение реанимации», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным очевидцев, колеса трамвая отрезали пешеходу ноги. По данным ГАИ, водитель управляла трамваем «КТМ 5М3» по маршруту №1. Она не почувствовала наезд на пешехода и уехала с места ДТП. Оперативники нашли ее в течение часа. «Стаж управления трамваем составляет 24 года, за нарушения ПДД не привлекалась. По данному факту сотрудниками отделения по расследованию ДТП следственного отдела УМВД России по Магнитогорску проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства.