В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, утром 21 ноября трамваем отрезало ноги пешеходу. Водитель общественного транспорта уехала с места ДТП, сообщили в пресс-службе ГАИ Магнитогорска.
«21 ноября в 07:33 часов 46-летний водитель трамвая в районе дома № 107 по проспекту Карла Маркса, по предварительным данным, при повороте направо совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево. В результате ДТП 71-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована в отделение реанимации», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным очевидцев, колеса трамвая отрезали пешеходу ноги.
По данным ГАИ, водитель управляла трамваем «КТМ 5М3» по маршруту №1. Она не почувствовала наезд на пешехода и уехала с места ДТП. Оперативники нашли ее в течение часа.
«Стаж управления трамваем составляет 24 года, за нарушения ПДД не привлекалась. По данному факту сотрудниками отделения по расследованию ДТП следственного отдела УМВД России по Магнитогорску проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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