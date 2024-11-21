Кремль отреагировал на сообщения о плане нападения НАТО на Белоруссию

В Кремле прокомментировал информацию о возможных планах НАТО напасть на Белоруссию и открыть там второй фронт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на обязательства по защите белорусской стороны в рамках союзных договоренностей и ядерной политики страны.
«В рамках союзного государства мы несем обязательства по обеспечению безопасности союзной Белоруссии. Эти обязательства фигурируют в основах нашей ядерной политики», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что ситуация вокруг страны, включая потенциальные угрозы и недружественное окружение, регулярно обсуждается на высшем уровне между президентами двух стран — Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
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