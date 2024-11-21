Кремль отреагировал на сообщения о плане нападения НАТО на Белоруссию

Песков: Россия обязана защитить Белоруссию от возможного нападения НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Россия обязана защитить Белоруссию от нападения НАТО
Песков заявил, что Россия обязана защитить Белоруссию от нападения НАТО Фото:

В Кремле прокомментировал информацию о возможных планах НАТО напасть на Белоруссию и открыть там второй фронт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на обязательства по защите белорусской стороны в рамках союзных договоренностей и ядерной политики страны.

«В рамках союзного государства мы несем обязательства по обеспечению безопасности союзной Белоруссии. Эти обязательства фигурируют в основах нашей ядерной политики», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что ситуация вокруг страны, включая потенциальные угрозы и недружественное окружение, регулярно обсуждается на высшем уровне между президентами двух стран — Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

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В Кремле прокомментировал информацию о возможных планах НАТО напасть на Белоруссию и открыть там второй фронт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на обязательства по защите белорусской стороны в рамках союзных договоренностей и ядерной политики страны. «В рамках союзного государства мы несем обязательства по обеспечению безопасности союзной Белоруссии. Эти обязательства фигурируют в основах нашей ядерной политики», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что ситуация вокруг страны, включая потенциальные угрозы и недружественное окружение, регулярно обсуждается на высшем уровне между президентами двух стран — Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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