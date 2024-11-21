Украина атаковала Россию ракетами Storm Shadow

Минобороны РФ: системы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, ракета, Storm Shadow, stock, шторм шэдоу
Системы ПВО успешно сбили две ракеты Storm Shadow Фото:

Российские системы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm Shadow над территорией РФ. Об этом сообщает Минобороны России. Это уже вторая атака после разрешения президента США Джо Байдена ударять крылатыми ракетами вглубь РФ.

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Российские системы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm Shadow над территорией РФ. Об этом сообщает Минобороны России. Это уже вторая атака после разрешения президента США Джо Байдена ударять крылатыми ракетами вглубь РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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