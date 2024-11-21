Украина атаковала Россию ракетами Storm Shadow

Системы ПВО успешно сбили две ракеты Storm Shadow
Российские системы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm Shadow над территорией РФ. Об этом сообщает Минобороны России. Это уже вторая атака после разрешения президента США Джо Байдена ударять крылатыми ракетами вглубь РФ.
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