В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, ищут 12-летнего мальчика, который ушел из дома утром 21 ноября. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Альфа-Спас».
«Алентьев Николай, 12 лет. 21 ноября в 8:00 ушел с адреса: Магнитогорск, улица Советская, дом 199 и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтеры отряда.
Активисты уточняют, что ребенок ростом 145-150 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, глаза серые. Был одет в серую куртку с капюшоном, черную вязаную шапку, синюю кофту и серые спортивные штаны. С собой у него был синий ранец с новогодним рисунком.
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