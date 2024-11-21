В Магнитогорске пропал 12-летний мальчик. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детский дворовый хоккей. Матч команд ДДХЛ и Металлург(Карабаш). Челябинск, лед, ребенок валяется, лежит
Ребенок ушел из дома утром 21 ноября Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, ищут 12-летнего мальчика, который ушел из дома утром 21 ноября. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Альфа-Спас».

«Алентьев Николай, 12 лет. 21 ноября в 8:00 ушел с адреса: Магнитогорск, улица Советская, дом 199 и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтеры отряда.

Активисты уточняют, что ребенок ростом 145-150 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, глаза серые. Был одет в серую куртку с капюшоном, черную вязаную шапку, синюю кофту и серые спортивные штаны. С собой у него был синий ранец с новогодним рисунком.

Ребенок пропал утром 21 ноября
Ребенок пропал утром 21 ноября

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, ищут 12-летнего мальчика, который ушел из дома утром 21 ноября. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Альфа-Спас». «Алентьев Николай, 12 лет. 21 ноября в 8:00 ушел с адреса: Магнитогорск, улица Советская, дом 199 и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтеры отряда. Активисты уточняют, что ребенок ростом 145-150 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, глаза серые. Был одет в серую куртку с капюшоном, черную вязаную шапку, синюю кофту и серые спортивные штаны. С собой у него был синий ранец с новогодним рисунком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...