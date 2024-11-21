В Магнитогорске пропал 12-летний мальчик. Скрин

21 ноября 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Ребенок ушел из дома утром 21 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, ищут 12-летнего мальчика, который ушел из дома утром 21 ноября. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Альфа-Спас». «Алентьев Николай, 12 лет. 21 ноября в 8:00 ушел с адреса: Магнитогорск, улица Советская, дом 199 и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтеры отряда. Активисты уточняют, что ребенок ростом 145-150 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, глаза серые. Был одет в серую куртку с капюшоном, черную вязаную шапку, синюю кофту и серые спортивные штаны. С собой у него был синий ранец с новогодним рисунком. Ребенок пропал утром 21 ноября «Альфа-Спас» Магнитогорск, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, ищут 12-летнего мальчика, который ушел из дома утром 21 ноября. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Альфа-Спас». «Алентьев Николай, 12 лет. 21 ноября в 8:00 ушел с адреса: Магнитогорск, улица Советская, дом 199 и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтеры отряда. Активисты уточняют, что ребенок ростом 145-150 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, глаза серые. Был одет в серую куртку с капюшоном, черную вязаную шапку, синюю кофту и серые спортивные штаны. С собой у него был синий ранец с новогодним рисунком.