В пермских лесничествах подорожали елки

В лесничествах Прикамья сообщили стоимость новогодних елок в этом году. Так, стоимость дерева до 1 метра составит 28 рублей.
Самый популярный размер дерева от 1,1 до двух метров будет стоить 57. Деревья до трех метров — 86 рублей. Ели высотой до четырех метров обойдутся в 115 рублей за штуку и свыше четырех метров — 173 рубля, отмечают в лесничестве.
«За незаконную заготовку новогодних деревьев предусмотрен штраф на граждан от 3 тысяч рублей, на юридически лиц — от 200 тысяч рублей», — гласит статья 8.28 КоАП РФ. Также если ущерб от незаконной рубки превысит пять тысяч рублей, то нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности.
Заготовка елок или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников производится на спецучастках. Чтобы приобрести дерево, необходимо заключить договор купли-продажи. При этом один человек может купить не более двух штук.
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