В пермских лесничествах подорожали елки

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В пермских лесничествах подорожали елки
В пермских лесничествах подорожали елки Фото:

В лесничествах Прикамья сообщили стоимость новогодних елок в этом году. Так, стоимость дерева до 1 метра составит 28 рублей.

Самый популярный размер дерева от 1,1 до двух метров будет стоить 57. Деревья до трех метров — 86 рублей. Ели высотой до четырех метров обойдутся в 115 рублей за штуку и свыше четырех метров — 173 рубля, отмечают в лесничестве. 

«За незаконную заготовку новогодних деревьев предусмотрен штраф на граждан от 3 тысяч рублей, на юридически лиц — от 200 тысяч рублей», — гласит статья 8.28 КоАП РФ. Также если ущерб от незаконной рубки превысит пять тысяч рублей, то нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности.

Заготовка елок или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников производится на спецучастках. Чтобы приобрести дерево, необходимо заключить договор купли-продажи. При этом один человек может купить не более двух штук.

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В лесничествах Прикамья сообщили стоимость новогодних елок в этом году. Так, стоимость дерева до 1 метра составит 28 рублей. Самый популярный размер дерева от 1,1 до двух метров будет стоить 57. Деревья до трех метров — 86 рублей. Ели высотой до четырех метров обойдутся в 115 рублей за штуку и свыше четырех метров — 173 рубля, отмечают в лесничестве.  «За незаконную заготовку новогодних деревьев предусмотрен штраф на граждан от 3 тысяч рублей, на юридически лиц — от 200 тысяч рублей», — гласит статья 8.28 КоАП РФ. Также если ущерб от незаконной рубки превысит пять тысяч рублей, то нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности. Заготовка елок или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников производится на спецучастках. Чтобы приобрести дерево, необходимо заключить договор купли-продажи. При этом один человек может купить не более двух штук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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