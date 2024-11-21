ФСБ задержала свердловчанина, передавшего взятку в госпиталь от солдата

Военный пытался за 1 млн купить в госпитале Екатеринбурга фиктивную справку
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Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
Солдат хотел за миллион рублей купить липовые справки, чтобы уйти со службы Фото:

Оперативники свердловского управления ФСБ задержали посредника во взяточничестве, который передал от военнослужащего миллион рублей сотрудникам окружного госпиталя в Екатеринбурге. За эти деньги медики должны были сделать солдату фиктивную справку для увольнения со службы, рассказал URA.RU источник.

«Житель Нижнесергинского района получил деньги от своего знакомого, а тот, в свою очередь, от военнослужащего воинской части 22316. Миллион был передан неким людям из госпиталя. Якобы медики должны были сделать липовые документы о несуществующей болезни у солдата. В дальнейшем это должно было помочь ему уволиться со службы», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас посредник находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 291.1 УК РФ — «Дача взятки». Комментарии от свердловских силовых структур ожидаются.

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Оперативники свердловского управления ФСБ задержали посредника во взяточничестве, который передал от военнослужащего миллион рублей сотрудникам окружного госпиталя в Екатеринбурге. За эти деньги медики должны были сделать солдату фиктивную справку для увольнения со службы, рассказал URA.RU источник. «Житель Нижнесергинского района получил деньги от своего знакомого, а тот, в свою очередь, от военнослужащего воинской части 22316. Миллион был передан неким людям из госпиталя. Якобы медики должны были сделать липовые документы о несуществующей болезни у солдата. В дальнейшем это должно было помочь ему уволиться со службы», — рассказал собеседник агентства. Сейчас посредник находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 291.1 УК РФ — «Дача взятки». Комментарии от свердловских силовых структур ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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