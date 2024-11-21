ФСБ задержала свердловчанина, передавшего взятку в госпиталь от солдата

Оперативники свердловского управления ФСБ задержали посредника во взяточничестве, который передал от военнослужащего миллион рублей сотрудникам окружного госпиталя в Екатеринбурге. За эти деньги медики должны были сделать солдату фиктивную справку для увольнения со службы, рассказал URA.RU источник.
«Житель Нижнесергинского района получил деньги от своего знакомого, а тот, в свою очередь, от военнослужащего воинской части 22316. Миллион был передан неким людям из госпиталя. Якобы медики должны были сделать липовые документы о несуществующей болезни у солдата. В дальнейшем это должно было помочь ему уволиться со службы», — рассказал собеседник агентства.
Сейчас посредник находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 291.1 УК РФ — «Дача взятки». Комментарии от свердловских силовых структур ожидаются.
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