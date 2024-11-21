Пермячку Ирину Шатову, бросившую труп сына в чемодане, признали вменяемой

Обвиняемая в убийстве девятилетнего сына Ирина Шатова признана вменяемой. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Пермскому краю.
«Обвиняемая по результатам стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы признана вменяемой. Она способна в полной мере осознавать характер совершаемых ею действий и руководить ими», — сообщили в ведомстве.
Шатова обвиняется в том, что в ночь на 12 июля 2024 года задушила своего сына, а потом нанесла ему несколько ножевых ранений в сердце. После этого погрузила тело ребенка в чемодан и отправилась пешком в центр Перми из Мотовилихинского района. Чемодан с телом сына Шатова оставила на контейнерной площадке возле дома на улице Монастырской. Утром его обнаружил местный житель, который вызвал экстренные службы.
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