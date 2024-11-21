Пермячку Ирину Шатову, бросившую труп сына в чемодане, признали вменяемой

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Психиатры определили, что Ирина Шатова способна осознавать свои действия
Психиатры определили, что Ирина Шатова способна осознавать свои действия Фото:

Обвиняемая в убийстве девятилетнего сына Ирина Шатова признана вменяемой. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Пермскому краю.

«Обвиняемая по результатам стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы признана вменяемой. Она способна в полной мере осознавать характер совершаемых ею действий и руководить ими», — сообщили в ведомстве.

Шатова обвиняется в том, что в ночь на 12 июля 2024 года задушила своего сына, а потом нанесла ему несколько ножевых ранений в сердце. После этого погрузила тело ребенка в чемодан и отправилась пешком в центр Перми из Мотовилихинского района. Чемодан с телом сына Шатова оставила на контейнерной площадке возле дома на улице Монастырской. Утром его обнаружил местный житель, который вызвал экстренные службы.

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Обвиняемая в убийстве девятилетнего сына Ирина Шатова признана вменяемой. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Пермскому краю. «Обвиняемая по результатам стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы признана вменяемой. Она способна в полной мере осознавать характер совершаемых ею действий и руководить ими», — сообщили в ведомстве. Шатова обвиняется в том, что в ночь на 12 июля 2024 года задушила своего сына, а потом нанесла ему несколько ножевых ранений в сердце. После этого погрузила тело ребенка в чемодан и отправилась пешком в центр Перми из Мотовилихинского района. Чемодан с телом сына Шатова оставила на контейнерной площадке возле дома на улице Монастырской. Утром его обнаружил местный житель, который вызвал экстренные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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