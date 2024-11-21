Мэр Челябинска Алексей Лошкин пообещал всерьез взяться за расселение аварийных домов в Челябинске. На данный момент в городе аварийными признаны около 130 домов. Об этом он сообщил на встрече с журналистами в мэрии 21 ноября.
«Сегодня порядка 130 домов решением суда учены в категорию аварийных. Финасирование главным образом осуществляется за счет двух программ, государственной и муниципальной. По муниципальной программе, за счет поддержки губернатора Алексея Текслера мы в ближайшее время будем заниматься расселением достаточно серьезным, на мой взгляд, обеспеченным финансированием», — сообщил Ложкин.
Глава города отметил, город становится лидером по числу проектов о комплексном развитии территории (КРТ). На сегодняшний день под проекты о КРТ отведена 51 территория в разных частях города. По 17 проектам о КРТ уже принято решение, по 14 заключены договора. Мэр подчеркнул, что если по отдельным программам все сложится, то огромное количество, в том числе аварийного фонда, можно решить за счет программы о КРТ.
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