Мэр Челябинска Лошкин пообещал серьезно заняться расселением аварийных домов. Видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр города отметил, что проблемы с аварийным жильем можно решить за счет проектов о КРТ
Мэр города отметил, что проблемы с аварийным жильем можно решить за счет проектов о КРТ Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин пообещал всерьез взяться за расселение аварийных домов в Челябинске. На данный момент в городе аварийными признаны около 130 домов. Об этом он сообщил на встрече с журналистами в мэрии 21 ноября.

«Сегодня порядка 130 домов решением суда учены в категорию аварийных. Финасирование главным образом осуществляется за счет двух программ, государственной и муниципальной. По муниципальной программе, за счет поддержки губернатора Алексея Текслера мы в ближайшее время будем заниматься расселением достаточно серьезным, на мой взгляд, обеспеченным финансированием», — сообщил Ложкин.

Глава города отметил, город становится лидером по числу проектов о комплексном развитии территории (КРТ). На сегодняшний день под проекты о КРТ отведена 51 территория в разных частях города. По 17 проектам о КРТ уже принято решение, по 14 заключены договора. Мэр подчеркнул, что если по отдельным программам все сложится, то огромное количество, в том числе аварийного фонда, можно решить за счет программы о КРТ.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин пообещал всерьез взяться за расселение аварийных домов в Челябинске. На данный момент в городе аварийными признаны около 130 домов. Об этом он сообщил на встрече с журналистами в мэрии 21 ноября. «Сегодня порядка 130 домов решением суда учены в категорию аварийных. Финасирование главным образом осуществляется за счет двух программ, государственной и муниципальной. По муниципальной программе, за счет поддержки губернатора Алексея Текслера мы в ближайшее время будем заниматься расселением достаточно серьезным, на мой взгляд, обеспеченным финансированием», — сообщил Ложкин. Глава города отметил, город становится лидером по числу проектов о комплексном развитии территории (КРТ). На сегодняшний день под проекты о КРТ отведена 51 территория в разных частях города. По 17 проектам о КРТ уже принято решение, по 14 заключены договора. Мэр подчеркнул, что если по отдельным программам все сложится, то огромное количество, в том числе аварийного фонда, можно решить за счет программы о КРТ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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